ثورة الملايين.. كشف حساب أرباح أرسنال وسان جيرمان ومكافأة بطل أوروبا 2026

منذ اعتماد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، شهدت البطولة تحولات كبيرة على مستوى العوائد المالية المخصصة للأندية المشاركة.

وجاءت هذه التغييرات في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تعزيز جاذبية البطولة ورفع قيمتها الاقتصادية، في ظل محاولات سابقة لإطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي.

ثورة الملايين.. كشف حساب أرباح أرسنال وسان جيرمان

وبموجب نظام المكافآت الجديد، تحصل الأندية على مكافآت مالية عن نتائجها في كل مباراة، إذ تبلغ قيمة الفوز 2.1 مليون يورو، فيما يمنح التعادل 700 ألف يورو، إلى جانب مكافآت إضافية ترتفع مع التقدم في الأدوار الإقصائية.

كما ترتبط مكافآت مرحلة الدوري بموقع الفريق في جدول الترتيب، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 10 ملايين يورو، مع تدرج المبالغ المخصصة لبقية الفرق.

وتكتسب هذه المكافآت أهمية خاصة مع اقتراب نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بين أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما ضمن الفريقان بالفعل عوائد مالية ضخمة قبل خوض المباراة النهائية على ملعب بوشكاش أرينا.

دخل أرسنال النهائي بعدما قدم مشوارا شبه مثالي في البطولة، إذ خاض 14 مباراة حقق خلالها 11 انتصارا و3 تعادلات، ما ضمن له عوائد مالية كبيرة من مكافآت النتائج.

كما أنهى الفريق اللندني مرحلة الدوري في الصدارة، ليحصل على أعلى مكافأة مخصصة لهذا الدور والبالغة 10 ملايين يورو.

وبذلك بلغ إجمالي ما حصل عليه أرسنال قبل خوض المباراة النهائية نحو 111 مليون يورو، مع إمكانية زيادة هذا الرقم في حال التتويج باللقب.

أما باريس سان جيرمان، فقد احتاج إلى خوض عدد أكبر من المباريات للوصول إلى النهائي، بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز الحادي عشر واضطر إلى خوض ملحق ثمن النهائي.

وخاض الفريق الفرنسي 16 مباراة في مشواره القاري، فحقق 10 انتصارات و4 تعادلات مقابل هزيمتين، قبل أن يشق طريقه إلى النهائي الثاني تواليا.

وبلغت عائدات باريس سان جيرمان من مشاركته في البطولة حتى الآن نحو 96.5 مليون يورو، وهي مرشحة للارتفاع إذا نجح المدرب لويس إنريكي في قيادة الفريق إلى اللقب.

مكافأة بطل أوروبا

سيحصل الفريق الفائز بالمباراة النهائية على مكافأة إضافية قدرها 6.5 ملايين يورو تضاف إلى إجمالي عائداته في البطولة.

وبذلك تبلغ قيمة المكافآت المرتبطة بالمباراة النهائية 25 مليون يورو للبطل، موزعة بين 18.5 مليون يورو نظير بلوغ النهائي و6.5 ملايين يورو مكافأة الفوز باللقب.

في المقابل، سيحصل الفريق الخاسر على 18.5 مليون يورو فقط، وهي المكافأة المخصصة لبلوغ المباراة النهائية.