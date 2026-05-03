بالفيديو.. مانشستر يونايتد يفسد ريمونتادا ليفربول بثلاثية مثيرة في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد نتائجه الرائعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تمكن من إفساد (ريمونتادا) ضيفه وغريمه التقليدي ليفربول في قمة مباريات المرحلة الـ35 للمسابقة.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارا مثيرا (3-2) على ليفربول على ملعب (أولد ترافورد)، اليوم الأحد.

تقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في أقل من ربع ساعة، حيث افتتح البرازيلي ماثيوس كونيا التسجيل في الدقيقة السادسة.

وأضاف زميله السلوفيني بنيامين سيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وانتفض ليفربول في الشوط الثاني، ليتمكن من تحقيق الريمونتادا، بعدما سجل المجري دومينيك سوبوسلاي الهدف الأول للفريق الضيف في الدقيقة 47.

ثم سجل الهولندي كودي غاكبو الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 56.

وجاء هدف الفوز لمانشستر يونايتد عن طريق نجمه الواعد كوبي ماينو في الدقيقة 77، ليؤكد الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) عودته رسميا للمشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويأتي هذا الهدف بعد أيام قليلة من إعلان مانشستر يونايتد تمديد التعاقد مع ماينو حتى عام 2031.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 64 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ليفربول، الذي غاب عنه النجم الدولي المصري محمد صلاح بسبب الإصابة، عند 58 نقطة في المركز الرابع.

يذكر أن أصحاب المراكز الخمسة الأولى في ترتيب المسابقة سوف يشاركون في دوري الأبطال الموسم القادم.

وأصبح هذا هو الفوز الثاني على التوالي لمانشستر يونايتد على ليفربول في البطولة، بعدما سبق أن تغلب (2-1) على فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، في جولة الذهاب بالمسابقة هذا الموسم، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبدأت مواجهات الكلاسيكو الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في 28 أبريل/نيسان عام 1894، لتتوالى بعدها مباريات الفريقين، والتي بلغت 217 مباراة في مختلف المسابقات.

وبهذا يمتلك مانشستر يونايتد الأفضلية بتحقيقه 85 فوزا، مقابل 72 انتصارا لليفربول، في حين فرض التعادل نفسه على 61 مواجهة.

وفيما يتعلق بالدوري الإنجليزي فقط، فإن هذا اللقاء حمل الرقم 186 بين الفريقين في المسابقة، حيث دانت السيطرة أيضا إلى مانشستر يونايتد، الذي حصد انتصاره الـ71 اليوم، مقابل 62 فوزا لليفربول، وخيم التعادل على 53 مواجهة.