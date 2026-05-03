من كابوس كييف إلى مجد شالكه.. كيف استعاد كاريوس بريقه؟

بعد 8 سنوات من ليلة كييف القاسية، التي عاش بعدها أعواما من الشك والذكريات المؤلمة، تحوّل الألماني لوريس كاريوس إلى بطل إنجاز كبير مع شالكه، فريقه الحالي.

كاريوس الذي كان يُنظر إليه على مدار السنوات القليلة الماضية كرمز للفشل والإخفاق، أصبح الآن سببا رئيسيا في عودة شالكه إلى الدوري الألماني "البونديسليغا"، بعد 3 مواسم (2023-2024، 2024-2025، 2025-2026) قضاها الفريق في الدرجة الثانية.

ليلة كييف الكارثية

وتعود فصول القصة إلى يوم 26 مايو/أيار 2018، حينها تسبّب كاريوس بهدفين من خطأين قاتلين أديا لخسارة فريقه الأسبق ليفربول بنتيجة 1-3 أمام ريال مدريد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والتي جرت على ملعب أولمبيسكي الوطني في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتعرّض كاريوس لانتقادات حادة، وبطبيعة الحال تم تحميله مسؤولية خسارة تلك المباراة من وسائل الإعلام الإنجليزية والعالمية، وهو ما أدخله في سلسلة من خيبات الأمل استمرت لسنوات.

بعد تلك المباراة لم يجد كاريوس للاستقرار سبيلا، وخرج لفترتي إعارة ليونيون برلين ونيوكاسل يونايتد لم يخض خلالهما سوى 5 مباريات رسمية، 4 مع الأول وواحدة مع الثاني بين عامي 2020 و2024، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت (Transfermarkt)" الشهير.

وتفاقمت معاناة كاريوس في النصف الثاني من عام 2024، إذ بقي لمدة 6 أشهر دون فريق وهو ما جعله يفكّر جديا في الاعتزال.

وقال كاريوس في وقت سابق "كانت لدي شكوك بشأن مستواي لأن هناك أمورا لا يمكن للمرء تغييرها. بالطبع تساءلت إن كنت سأحصل على فرصة أخرى للعب بهذا المستوى وإن كنت سأستعيد مستواي مجددا".

شالكه ينقذ كاريوس

وفي يناير/كانون الثاني 2025، أعلن شالكه ضم كاريوس في صفقة "هادئة ومخالفة للتوقعات" على حد وصف صحيفة "ماركا (Marca)" الإسبانية.

وصل كاريوس إلى شالكه كحارس احتياطي، ومع مرور الوقت أصبح الحارس الأساسي للفريق، "فاستعاد شعوره كلاعب وعاد للاستمتاع بكرة القدم".

وخاض كاريوس (32 عاما) في موسمه الثاني مع شالكه، 29 مباراة من أصل 32 في دوري الدرجة الثانية، ولم يغب سوى عن ثلاث فقط كانت بداعي إصابة في الظهر.

وخاض كاريوس المباريات الـ29 المذكورة كاملة ولم يتم استبداله في أي منها بواقع 2610 دقيقة، اهتزت شباكه خلالها 24 مرة فقط وخرج بشباك نظيفة من 12 مباراة وبنسبة تصديات بلغت 73%، وهو أفضل رقم لحارس مرمى في الدرجة الثانية في ألمانيا هذا الموسم وفق ما ذكرت صحيفة "بيلد (Bild)" الألمانية.

ويدين كاريوس بالفضل لتجاوز هذه الفترة الحالكة من مسيرته الكروية، إلى زوجته المذيعة الإيطالية ديليتا ليوتا، التي حرصت على دعمه والوقوف إلى جانبه في أسوأ لحظاته.

وكتبت ليوتا في إحدى منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي ظهرت فيها مع ابنتهما آريا، "انتصاراتك لا تظهر فقط في الملعب، بل في القلب أيضا، في الطريقة التي تقاتل بها وفي الطريقة التي تنهض بها وتعود. نحن فخورون بك الآن وفي كل يوم. أكبر معجبيك هنا. نحبك يا أبي".

عودة شالكه

وصعد شالكه إلى الدوري الألماني بشكل رسمي، بعد فوزه أمس على فورتونا دوسلدورف بهدف وحيد سجله كينان كرامان بعد 15 دقيقة من المباراة التي جرت على ملعب غيلسن كيرشن، معقل الفريق الملكي الألماني.

ورفع شالكه رصيده إلى 67 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الدرجة الثانية، بفارق 9 و10 نقاط عن بادربورن وهانوفر 96 على التوالي، اللذين يتبقى لهما 3 مباريات.

وبعد صافرة نهاية المباراة، عانقت جماهير شالكه كاريوس بشدة بعد أن هتفت باسمه من على المدرجات، ورد عليها بالإشارة إلى الشعار وتقبيله.