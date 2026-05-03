بعد خسارة لقب كأس الجزائر.. شباب بلوزداد يطيح برئيسه ويعين مديرا رياضيا جديدا

أعلنت شركة "مدار القابضة" المالكة لأسهم نادي شباب بلوزداد الجزائري عن حل مجلس إدارة النادي، وذلك في أعقاب خسارة الفريق لنهائي كأس الجزائر أمام اتحاد الجزائر بنتيجة (1-2)، الخميس الماضي.

وكشفت الشركة، اليوم الأحد، عن إنهاء مهام رئيس مجلس الإدارة بدر الدين بهلول وتعيين مجلس جديد يضم 5 أعضاء برئاسة محمد عرعار.

وفي إطار السعي لإعادة هيكلة النادي، تقرر تعيين اللاعب السابق والناقد الرياضي جابر نعمون في منصب المدير الرياضي، مع منحه صلاحيات واسعة لتنفيذ مهامه.

وتعهدت شركة "مدار" بإجراء تغييرات جذرية وإصلاحات شاملة تهدف إلى إعادة الفريق لمنصات التتويج وتمثيل الكرة الجزائرية خارجيا بأفضل صورة ممكنة.

وبعد ضياع فرصة التتويج بأي لقب هذا الموسم، يركز شباب بلوزداد حالياً على إنهاء مسابقة الدوري في المراكز الثلاثة الأولى لضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفيدرالية.

ويحتل شباب بلوزداد المركز السابع حالياً برصيد 38 نقطة قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، مع امتلاكه خمس مباريات مؤجلة قد تساهم في تحسين موقعه في جدول الترتيب.