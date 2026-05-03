سامسون سبور يبعثر أوراق غلطة سراي في حسم لقب الدوري التركي

فرط غلطة سراي في فرصة ثمينة للتتويج بلقب الدوري التركي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي ورقم 26 في تاريخه بعد خسارة ثقيلة خارج أرضه أمام سامسون سبور بنتيجة (1-4) ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة، مساء السبت.

ولم يستغل غلطة سراي تقدمه بهدف مبكر سجله يونس أكغون في الدقيقة التاسعة، حيث رد أصحاب الأرض سريعا بهدف ماريوس موانديلمادغي في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وقلب سامسون سبور الطاولة على حامل اللقب بهدف ثان سجله شريف ندياي في الدقيقة 57.

وزاد الطين بلة على غلطة سراي بطرد لاعبه غوناي غوفينك في الدقيقة (63) ليكمل اللقاء بنقص عددي، استغله سامسون سبور بإضافة الهدفين الثالث والرابع عبر موانديلمادغي وشريف ندياي في الدقيقتين 71 و82.

وبهذه النتيجة يواصل سامسون سبور صحوته محققا فوزه الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع.

أما غلطة سراي فقد تجمد رصيده عند 74 نقطة، ليمنح منافسه وغريمه فنربخشة هدية ثمينة، ويتقلص الفارق بينهما إلى أربع نقاط فقط قبل جولتين من نهاية المسابقة.

في المقابل، فاز فنربخشة على إسطنبول باشاك شهير بنتيجة (3-1).

وسجل البرازيلي تاليسكا "هاتريك" في الدقائق 28 و57 و72 بينما أحرز أمين حارث هدف باشاك شهير الوحيد في الدقيقة 36.

ورفع فنربخشة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، ليتمسك بأمل المنافسة لآخر لحظة، بينما تجمد رصيد باشاك شهير عند 51 نقطة في المركز السادس.