ريال مدريد يحدد موعد احتفال برشلونة بلقب الدوري الإسباني

قطع نادي برشلونة خطوة عملاقة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد تحقيقه فوزا صعبا ومهما خارج ملعبه على أوساسونا 2-1 مساء أمس السبت.

وبهذه النتيجة عزز الفريق الكتالوني موقعه في الصدارة برصيد 88 نقطة بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة ملاحقه ريال مدريد (الثاني بـ74 نقطة ولعب مباراة أقل) أمام إسبانيول اليوم الأحد لتحديد موعد الاحتفال الرسمي باللقب.

متى يحسم برشلونة اللقب؟

وبعد فوزه على أوساسونا يملك برشلونة فرصة التتويج رسميا اليوم الأحد إذا تعثر غريمه ريال مدريد أمام إسبانيول.

في هذا السيناريو سيتوقف رصيد ريال مدريد عند 75 أو أقل، وهو فارق يصل إلى 13 نقطة قبل أربع جولات من النهاية، ما يجعل تعويضه مستحيلا حسابيا.

أما إذا تأجل الحسم، فإن الأنظار ستتجه مباشرة إلى مواجهة "الكلاسيكو" المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد يوم 10 مايو/أيار. هذه المباراة قد تتحول إلى لحظة تاريخية، إذ يكفي برشلونة الفوز ليضمن اللقب رسميا، برفع الفارق إلى 14 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات فقط.

بل إن بعض الحسابات تشير إلى أن التعادل قد يكون كافيا أيضا، إذا حافظ الفريقان على نفس النتائج في الجولة السابقة، ما يجعل الكلاسيكو مرشحا ليكون مباراة تتويج بامتياز، وليس مجرد قمة تقليدية.

تصريحات فليك بعد الفوز على أوساسونا

وعقب الفوز على أوساسونا، أثنى المدرب الألماني هانزي فليك على أداء لاعبيه مؤكدا أن العمل لم ينته بعد، حيث قال "علينا الانتظار، فلقد أنجزنا مهمتنا وأقدر ذلك كثيرا، حيث قدم الفريق أداء جيدا للغاية أمام منافس قوي جدا، ودافعنا بشكل مميز".

وأوضح فليك أسباب تغييراته التكتيكية خلال اللقاء مشيرا إلى إخراج غافي خشية تلقيه بطاقة حمراء بقوله "كنا مسيطرين في الشوط الأول وحاولنا تغيير بعض الأمور، حيث دخل فرينكي دي يونغ بدلا من غافي الذي كان يمتلك بطاقة صفراء، كما جازفنا قليلا ولعبنا بإيقاع أسرع بفضل وجود ماركوس راشفورد وفيران".

ورغم اقتراب التتويج أبدى فليك تفاؤله بمستقبل الفريق الشاب رغم الإصابات التي طاردت القائمة هذا الموسم قائلا "لقد كان علينا التعامل مع الكثير من الإصابات، وهو أمر نحتاج لتحسينه في الموسم المقبل، وما نفعله الآن رائع جدا، فاللاعبون تطوروا كثيرا وهذا يجعلني أشعر بالإيجاب تجاه المستقبل، فهو فريق شاب يمتلك الكثير من الإمكانات".

ولدى سؤاله عن الطريقة التي يفضل بها حسم اللقب سواء في الملعب أو عبر تعثر المنافس أجاب "المهم هو الفوز باللقب، وسنحتفل عندما نتمكن من ذلك".