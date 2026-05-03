هل حرمت فرنسا ريال مدريد من عودة تاريخية لزين الدين زيدان؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل سرية بشأن اتصالات جرت خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، حاولت من خلالها إدارة ريال مدريد استعادة خدمات الأسطورة زين الدين زيدان لإنقاذ الموسم، قبل أن يصطدم طموح النادي بقرار حاسم من المدرب الفرنسي.

وعد "الديوك" يحرم الريال من منقذه

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس"، فإن التواصل مع زيدان تم في وقت كان يعاني فيه الفريق من تراجع حاد في النتائج. إلا أن رد "زيزو" كان قاطعا؛ حيث كشف عن التزامه باتفاق نهائي مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتولي قيادة المنتخب الوطني مباشرة بعد نهائيات كأس العالم 2026.

هذا الالتزام الأخلاقي والمهني أغلق الباب أمام عودة ثالثة كانت الجماهير تترقبها بشغف.

إقالة متأخرة

وتُظهر هذه التسريبات أن إدارة ريال مدريد كانت قد حسمت قرارها بشأن إقالة المدرب تشابي ألونسو قبل سفر الفريق إلى السعودية لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني.

لكن عدم التوصل إلى اتفاق مع مدرب بديل مناسب في ذلك التوقيت، إضافة إلى تعثر مفاوضات التعاقد مع أسماء بارزة، دفع الإدارة إلى الإبقاء على ألونسو بشكل مؤقت لقيادة الفريق في البطولة.

وبعد نهاية المشاركة في كأس السوبر، جرى الإعلان رسميا عن إقالة ألونسو، في خطوة أنهت فترة قصيرة من الترقب داخل النادي.

وعقب ذلك، تم تكليف ألفارو أربيلوا بقيادة الفريق في مرحلة انتقالية، في انتظار حسم هوية المدرب الجديد للمشروع الرياضي المقبل.

إرث زيدان التاريخي مع الريال

يُعد زيدان أحد أنجح المدربين في تاريخ ريال مدريد، إذ تولى تدريب الفريق لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2016، وحقق إنجازا تاريخيا بقيادته الفريق للفوز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا (2016، 2017، 2018).

كما تُوّج بلقب الدوري الإسباني مرتين (2017 و2020)، إضافة إلى ألقاب محلية وقارية أخرى، ليصل مجموع بطولاته مع الفريق إلى 11 لقبا.

وعاد زيدان لتدريب الفريق مرة ثانية في مارس/آذار 2019، قبل أن يغادر منصبه نهائيا في عام 2021، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي ناد، مع ترقب واسع لعودته عبر بوابة المنتخب الفرنسي.

موسم مخيب وخطط للمستقبل

وتعكس هذه التحركات حالة عدم الاستقرار التي عاشها ريال مدريد هذا الموسم، في ظل تذبذب النتائج وتراجع الأداء في أكثر من محطة حاسمة، سواء محليا أو قاريا. ولم ينجح الفريق في فرض إيقاع ثابت، ما أثار انتقادات واسعة لخيارات الجهاز الفني وإدارة التشكيلة.

كما عانى الفريق من مشكلات تتعلق بالإصابات وتراجع مستوى بعض الركائز الأساسية، إلى جانب غياب هوية فنية واضحة في بعض الفترات، وهو ما انعكس على قدرته في المنافسة على الألقاب الكبرى.

في المقابل، بدأت إدارة النادي بالفعل التحضير لمرحلة جديدة، ترتكز على إعادة هيكلة المشروع الرياضي، سواء على مستوى الجهاز الفني أو تدعيم الصفوف بعناصر قادرة على إحداث الفارق، مع الحفاظ على التوازن بين الخبرة والشباب.

وتسعى الإدارة إلى استعادة الاستقرار الفني والذهني داخل الفريق، وإعادة ريال مدريد إلى موقعه الطبيعي كمنافس دائم على جميع البطولات، في ظل ضغوط جماهيرية كبيرة وتطلعات لا تقبل سوى العودة إلى منصات التتويج.

ويبقى اسم زيدان حاضرا بقوة في حسابات ريال مدريد كلما تعثرت النتائج، غير أن ارتباطه بتدريب منتخب فرنسا حال دون عودته، ما أجبر النادي على البحث عن بدائل في توقيت صعب.