شاهد.. فكرة مبتكرة من حكم فرنسي لتجنب اعتراض اللاعبين أثناء مراجعة الفار

ابتكر حكم فرنسي طريقة جديدة للحد من اعتراضات اللاعبين وذلك خلال إحدى مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسقط لنس ثاني الترتيب في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه نيس في المباراة التي جرت أمس على ملعب أليانز ريفييرا لحساب الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي.

فكرة مبتكرة من حكم فرنسي

وخلال أحداث المباراة وجد حكم الساحة توماس ليونارد نفسه محاطا بعدد من لاعبي نيس أثناء مراجعته لهدف سجله التونسي علي عبدي عقب ركلة حرة نفذها زميله المغربي سفيان ديوب، وذلك قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وفي تلك اللحظة كان ليونارد يتواصل مع حكام تقنية الفيديو المساعد (VAR) للتحقق من صحة الهدف من عدمه.

وأمام الضغط المتواصل من اللاعبين اضطر ليونارد إلى رسم خط على العشب ليجد بعض الهدوء أثناء تواصله مع زملائه وفق ما ذكرت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية.



وبعد أن حاول اللاعبون الاقتراب من الحكم والنقاش معه كما يحدث عادة في مثل هذه اللقطات، انتهى بهم الأمر هذه المرة إلى احترام تعليمات ليونارد.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بقاء اللاعبين خلف الخط الذي رسمه الحكم ليونارد، باستخدام الرذاذ الذي يستخدم في العادة لتحديد مكان تنفيذ الركلات الحرة وموقع وقوف الحائط البشري.

وبعد أن سيطر الحكم على الموقف، أقر لاحقا بصحة هدف التعادل لنيس (1-1)، علما أن المخالفة احتسبت من الأساس بعد عرقلة السعودي سعود عبد الحميد لأحد لاعبي نيس، انتهت بطرده بالبطاقة الحمراء.

إلهام للحكام

وترى شبكة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية أن تصرف الحكم ليونارد هو بمثابة "فكرة قد تلهم حكاما آخرين".

وكان لنس قد افتتح التسجيل أولا عبر آلان سان-ماكسيمان في الدقيقة 60 بعد هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف التعادل المذكور.

وبهذه النتيجة رفع لنس رصيده إلى 64 نقطة أبقته على بعد 6 نقاط من باريس سان جيرمان المتصدر قبل جولتين من النهاية، علما أنه توجد مباراة مؤجلة بينهما.

وعلق مدرب لنس بيير ساج على التعادل بالقول "نحن محبطون، لكن عندما نلعب لربع ساعة ونحن منقوصو العدد، نقول إن نقطة واحدة ليست سيئة".

وأضاف: "إنه أمر محبط بالنظر إلى الجهد الذي بذله اللاعبون، رغم أن المباراة كانت مغلقة جدا. لكنها على أي حال بمثابة بروفة للنهائي، وأعتقد أننا سنواجه مواقف لعب مشابهة".

وستجدد المواجهة بين لنس ونيس يوم 22 مايو/أيار الجاري على ملعب ستاد دو فرانس، وذلك في المباراة النهائية لكأس فرنسا.