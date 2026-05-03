شاهد.. تعادل بنفيكا مع فامليساو يهدي بورتو لقب الدوري البرتغالي

توج بورتو بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه ألفيركا 1-صفر وتعثر منافسه بنفيكا بالتعادل 2-2 مع مضيفه فامليساو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

ورفع بورتو رصيده إلى 85 نقطة كمتصدر للترتيب، وبعد تعادل بنفيكا اليوم وصل الفارق إلى 9 نقاط.

وسجل يان بيدناريك هدف بورتو الوحيد في الدقيقة 40.

وعاد بورتو ليفوز بلقب الدوري البرتغالي لأول مرة منذ موسم 2023/2022، ليرفع رصيده إلى 30 لقبا في بطولة الدوري، وهو الآن يبتعد بفارق لقب وحيد خلف بنفيكا صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب المسابقة.

تعادل بنفيكا

في المقابل، تعادل بنفيكا مع فامليساو 2-2.

وتقدم بنفيكا في الدقيقة 12 عن طريق أندرياس شيلدروب، من ضربة جزاء، ثم أضاف ريتشارد ريوس الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 55 تعرض نيكولاس أوتاميندي مدافع بنفيكا للطرد، واستغل فامليساو ذلك لصالحه وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 67 عن طريق ماتياس دي أموريم.

وسجل عمر أبو بكر هدف التعادل لفريق فامليساو في الدقيقة 78.