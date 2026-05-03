بيكيه يلاحق حكما بموقف السيارات ويواجه الإيقاف عامين

يواجه جيرارد بيكيه مالك نادي أندورا المنافس في دوري الدرجة الثانية، خطر التعرض لعقوبة تاريخية بعد الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة فريقه ضد ألباسيتي.

وخسر أندورا يوم الجمعة الماضي مباراته أمام ألباسيتي بنتيجة 1-0 التي أقيمت ضمن الجولة الـ38 لدوري الدرجة الثانية في إسبانيا، والتي أدارها الحكم ألونسو دي إينا وولف الذي سبق أن طالب النادي عدم إسناد تحكيم أي مباراة له.

عقوبة قاسية بانتظار بيكيه

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن بيكيه قد يواجه عقوبة قد تصل إلى حد الحظر من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عامين، بسبب اعتراضه المتكرر على قرارات الحكم في المباراة المذكورة، بالإضافة إلى تصرفاته بعد نهايتها.

وتعود جذور الأزمة بين أندورا والحكم إلى يوم 23 مارس/آذار الماضي، حين وجّه أندورا خطابا رسميا إلى لجنة الحكام أعرب فيه عن استيائه من أدائه في مباراة الفريق ضد إيبار، متهما إياه بعدم الحياد.

واعتبر النادي أن قرارات الحكم تمثل "نمطا متكررا يحمل طابعا شخصيا ضد الفريق"، مطالبا بعدم تعيينه مجددا لإدارة مباريات أندورا.

لكن لجنة الحكام لم تجب على هذه الرسالة، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بتكليف الحكم وولف لإدارة مباراة أندورا ضد ألباسيتي.

وشهدت مباراة الجمعة حالة من التوتر الشديد، بعدها أشار الحكم في تقريره إلى 4 حالات طرد مباشر في صفوف أندورا بسبب الاحتجاج على القرارات التحكيمية، شملت كارليس مانسو مدرب الفريق، ودانييل أورتيز مدرب الحراس، وجوناثان بارريال مسؤول المعدات، وإنريكي أغودو معالج الفريق.

كما وثّق الحكم في تقريره أن بيكيه توجه إليه خلال الاستراحة بين الشوطين، وبعد نهاية المباراة داخل النفق المؤدي إلى غرف الملابس، واحتج بطريقة حادة وذات طابع تهديدي، إذ لاحقه عن قرب وهو يصرخ معترضا على قراراته.

وكتب الحكم "توجه جيرارد بيكيه إليّ وهو يصرخ بصوت عال وبسلوك تهديدي، ولاحقني، واقترب من وجهي على طول النفق حتى مدخل غرفة الحكام، معترضا على أدائي".

احتجاج بموقف السيارات

ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد، إذ تصاعدت الأمور لاحقا في موقف السيارات الخاص بالملعب، حيث توجه بيكيه وعدد من أعضاء النادي إلى هناك لمواصلة الاحتجاج ومحاولة ترهيب الحكم، وفق ما ذكرت صحيفة "إل كونفيدينسيال" (El Confidencial) الإسبانية.

وكتب الحكم في تقريره عن تلك الواقعة، أن بيكيه قال له ولطاقمه "اخرجوا بحماية الأمن حتى لا تتعرضوا لاعتداء، في بلد آخر كانوا سيسحقونكم، لكن هنا في أندورا نحن بلد متحضر".

كما أشار التقرير إلى أن خاومي نوغيس المدير العام والرياضي لأندورا قال للحكام "أتمنى أن تتعرضوا لحادث"، أما فيران فيلاسيكا رئيس النادي فاقترب من مندوب المباراة ودفعه بصدره رافعا قبضته في وضعية توحي بالاعتداء، على حد وصف الصحيفة ذاتها، قبل أن تتدخل قوات الأمن لاحتواء الموقف.