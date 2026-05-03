مدرب الجزائر يتجاوز ميسي في تقييم خطر الأرجنتين ويغلق الباب أمام ياسين عدلي

بدأ فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، وضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته لخوض نهائيات كأس العالم 2026، في وقت أظهرت تقارير مطلعة اهتماما خاصا بمنافسي "الخضر" في المجموعة العاشرة التي تضم الأرجنتين والأردن والنمسا.

ويرى بيتكوفيتش أن خوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد، يمثل التهديد الأكبر في صفوف المنتخب الأرجنتيني الذي سيواجهه في 17 يونيو/حزيران، معتبرا إياه لاعبا متكاملا يتفوق بخطورته الحالية على بقية النجوم بما فيهم ليونيل ميسي.

وعلى صعيد حراسة المرمى، لا يزال الغموض يحيط بهوية الحارسين البديلين للوكا زيدان، الذي يتجه للحفاظ على مركزه الأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

ورغم إبداء أسامة بن بوط رغبته في العودة، فإن بيتكوفيتش يشترط اعتذارا رسميا من حارس اتحاد الجزائر بسبب إعلانه الاعتزال الدولي عقب كأس أمم أفريقيا 2025 دون التنسيق مع الجهاز الفني، وهو تصرف اعتبره المدرب السويسري خروجا عن الانضباط. كما يدرس بيتكوفيتش خيارات أخرى مثل ريان يوبا يسلي حارس أولمبيك أقبو.

وفيما يخص القائمة النهائية للمونديال، استقر بيتكوفيتش بشكل شبه نهائي على الأسماء المختارة، إذ بات من المؤكد استبعاد ياسين عدلي، لاعب الشباب السعودي، من حساباته الفنية للمونديال، رغم اعتذار اللاعب عن تصريحاته السابقة التي اعتُبرت مسيئة للمنتخب.

ويرى مراقبون أن هذا يعكس صرامة المدرب في الحفاظ على استقرار المجموعة وتجاوز أي جدل سابق قبل انطلاق العرس العالمي.