رياضة|كأس العالم 2026|الجزائر

مدرب الجزائر يتجاوز ميسي في تقييم خطر الأرجنتين ويغلق الباب أمام ياسين عدلي

حفظ

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Round of 16 - Algeria v Democratic Republic of Congo - Moulay El Hassan Stadium, Rabat, Morocco - January 6, 2026 Algeria players pose for a team group photo before the match REUTERS/Siphiwe Sibeko
المنتخب الجزائري يلعب في المجموعة العاشرة التي تضم الأرجنتين والأردن والنمسا (رويترز)
Published On 3/5/2026
|
آخر تحديث: 00:19 (توقيت مكة)

بدأ فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، وضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته لخوض نهائيات كأس العالم 2026، في وقت أظهرت تقارير مطلعة اهتماما خاصا بمنافسي "الخضر" في المجموعة العاشرة التي تضم الأرجنتين والأردن والنمسا.

ويرى بيتكوفيتش أن خوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد، يمثل التهديد الأكبر في صفوف المنتخب الأرجنتيني الذي سيواجهه في 17 يونيو/حزيران، معتبرا إياه لاعبا متكاملا يتفوق بخطورته الحالية على بقية النجوم بما فيهم ليونيل ميسي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وعلى صعيد حراسة المرمى، لا يزال الغموض يحيط بهوية الحارسين البديلين للوكا زيدان، الذي يتجه للحفاظ على مركزه الأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

ورغم إبداء أسامة بن بوط رغبته في العودة، فإن بيتكوفيتش يشترط اعتذارا رسميا من حارس اتحاد الجزائر بسبب إعلانه الاعتزال الدولي عقب كأس أمم أفريقيا 2025 دون التنسيق مع الجهاز الفني، وهو تصرف اعتبره المدرب السويسري خروجا عن الانضباط. كما يدرس بيتكوفيتش خيارات أخرى مثل ريان يوبا يسلي حارس أولمبيك أقبو.

وفيما يخص القائمة النهائية للمونديال، استقر بيتكوفيتش بشكل شبه نهائي على الأسماء المختارة، إذ بات من المؤكد استبعاد ياسين عدلي، لاعب الشباب السعودي، من حساباته الفنية للمونديال، رغم اعتذار اللاعب عن تصريحاته السابقة التي اعتُبرت مسيئة للمنتخب.

ياسين عدلي لاعب نادي الشباب السعودي
ياسين عدلي لاعب نادي الشباب السعودي (مواقع التواصل)

ويرى مراقبون أن هذا يعكس صرامة المدرب في الحفاظ على استقرار المجموعة وتجاوز أي جدل سابق قبل انطلاق العرس العالمي.

 

المصدر: الألمانية
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان