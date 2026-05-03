بالفيديو.. المصري حمزة عبد الكريم يسجل أول "هاتريك" مع برشلونة

تألق المهاجم المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الإسباني، وسجل ثلاثية "هاتريك" في شباك فريق مونت كارلو، اليوم الأحد، على ملعب خوان غامبر، في الجولة 30 من المجموعة الثالثة في الدوري الإسباني للشباب لكرة القدم.

وسجل عبد الكريم الأهداف الثلاثة بضربات رأس خلال 16 دقيقة فقط، وتحديدا في الدقائق 16 و27 و31، ليقود فريقه لإنهاء الشوط الأول متقدما (4-0) في عرض هجومي قوي فرض فيه برشلونة سيطرته الكاملة على اللعب.

وفي الشوط الثاني واصل الفريق الكتالوني مهرجان الأهداف بإضافة 5 أهداف أخرى، لتنتهي المباراة بفوز كبير بنتيجة (9-0).

وكان برشلونة قد تعاقد مع حمزة عبد الكريم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الأهلي المصري، لينضم إلى صفوف الفريق الرديف على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع خيار الشراء.