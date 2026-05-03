"الوحش" إينوي يهزم ناكاتاني ويحتفظ بلقب وزن فوق الديك للملاكمة

إينوي ييتفادى لكمة ناكاتاني (أسوشيتد برس)
Published On 3/5/2026

حافظ الملاكم الياباني ناويا ⁠إينوي ⁠على لقبه العالمي بلا منازع في وزن فوق الديك بفوزه بالإجماع على مواطنه جونتو ⁠ناكاتاني عقب مباراة مثيرة امتدت إلى 12 جولة في طوكيو أمس السبت.

وواصل الملاكم (33 ⁠عاما) والشهير بلقب "الوحش"، سلسلة انتصاراته في مباريات اللقب العالمي لتصل إلى 28 انتصارا، إذ سجل الحكام النتيجة 116-112 و115-113 و116-112 لصالحه.

ودخل الملاكمان الحلبة ‌بدون أي هزيمة وبلغ رصيديهما 32 انتصارا بدون أي خسارة قبل نزال وُصف بأنه أكبر نزال ملاكمة في تاريخ اليابان بعد أن انتقل ناكاتاني إلى فئة أعلى أواخر العام الماضي.

Naoya Inoue of Japan poses with his champion belts before a boxing match against Junto Nakatani of Japan for the WBA, WBC, IBF and WBO super bantamweight world title in Tokyo, Saturday, May 2, 2026. (AP Photo/Hiro Komae)
إينوي يحتفل بالفوز (أسوشيتد برس)

وانطلق إينوي في بداية المباراة ⁠بقوة قبل أن يبدو أن ⁠ناكاتاني قلص الفارق في النصف الثاني من المباراة مع زيادة حدة القتال، لكن اصطدام الرؤوس في أواخر الجولة العاشرة ⁠تسبب في جرح فوق عين المتحدي وأوقف زخمه.

وقال إينوي "نفذت اليوم ⁠الخطة التي كنت أتحدث عنها ⁠قبل المباراة وهي التركيز على الفوز والتأكد من أنني سأكون الفائز.

"كما تعلمون جميعا، ناكاتاني ملاكم قوي ذهنيا. حقيقة ‌أن وجوده في أول عشرة مصنفين عبر كل الأوزان تجعل هذا الفوز يستحق العناء".

ورفع ‌هذا ‌الفوز رصيد إينوي من الانتصارات الإجمالية إلى 33 انتصارا منها 27 بالضربة القاضية.

المصدر: رويترز
