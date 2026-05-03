هدف وتمريرة حاسمة.. الزلزولي يتألق في فوز ريال بيتيس بثلاثية في الدوري الإسباني (فيديو)

قاد الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي فريقه ريال بيتيس إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتسجيله هدفا وصناعة آخر في الانتصار على ريال أوفييدو (3-0) ضمن المرحلة 34، مساء الأحد.

وأحرز الزلزولي الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 45، بعدما افتتح الكولومبي كوتشو هرنانديس التسجيل في الدقيقة 22.

ثم صنع اللاعب المغربي الهدف الثالث لهرنانديس في الدقيقة 58.

ووصل هرنانديس إلى هدفه العاشر في 29 مباراة خاضها مع بيتيس في "لا ليغا" هذا الموسم، في حين بلغت مساهمات الزلزولي الهجومية ثمانية أهداف وتسعة تمريرات حاسمة في 25 مباراة.

ورفع بيتيس بتحقيقه انتصاره الثاني تواليا مقابل ثلاثة تعادلات في آخر خمس مراحل، رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد أوفييدو عند 28 نقطة في المركز الأخير.

كما عاد سلتا فيغو إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم تواليا في الدوري، بتخطيه ضيفه إلتشي (3-1).

وأحرز هوغو ألفاريس في الدقيقة (14) والمخضرم ياغو أسباس في الدقيقة (30) والبديل بورخا إيغليسياس في الدقيقة (85) أهداف الفائز، فيما سجّل المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا هدف إلتشي الوحيد في الدقيقة (82 من ركلة جزاء).

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، محققا انتصاره الأول بعد سقوطه أمام ريال أوفييدو وبرشلونة وفياريال تواليا في المراحل الثلاث الأخيرة من "لا ليغا".

في المقابل، تجمّد رصيد إلتشي عند 38 نقطة في المركز الرابع عشر، علما أنه تلقى الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات تواليا، وبات يبتعد بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

كما تلقى خيتافي خسارته الـ16 في الدوري هذا الموسم، بسقوطه أمام ضيفه رايو فايكانو (0-2) بهدفيّ سيرخيو كاميو في الدقيقة (38) والبديل الأنغولي راندي نتيكا بعد ثلاث دقائق من دخوله بدلا من كاميو في الدقيقة (73).

إعلان

ورفع رايو فايكانو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 44 نقطة لخيتافي في المركز السابع.