بالفيديو.. الاعتداء على الحكم ينهي مباراة الكهرباء والنجف في الدوري العراقي

توقفت مباراة الكهرباء والنجف ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة العراق لكرة القدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بسبب الاعتداء على حكم الساحة.

وأدان الاتحاد العراقي للعبة ما حدث مع الحكم ووعد بعقوبات قاسية وإجراءات صارمة بحق من يثبت تورطه فيها.

واضطر حكم المباراة أحمد عسكر إلى إنهاء اللقاء بعد تعرضه لاعتداء من عدد من إداريي ولاعبي فريق النجف، وفق ما أظهرته لقطات البث التلفزيوني، احتجاجا على عدم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدير فريق النجف اللاعب الدولي السابق كرار جاسم، قبل أن يتعرض للاعتداء ويقرر إيقاف المباراة فورا.

الاتحاد العراقي يدين الاعتداء على الحكم

ووصف الاتحاد العراقي الأحداث في بيان نشره الموقع الرسمي للدوري بـ"المسيئة لسمعة اللعبة"، معربا عن بالغ أسفه واستهجانه للتصرفات والأحداث المؤسفة التي شهدها اللقاء على ملعب الزوراء في بغداد.

وأضاف أن ما جرى "لا يمت إلى القيم الرياضية والأخلاقية بصلة، ويشكل إساءة واضحة لسمعة الكرة العراقية وجماهيرها".

وأوضح أن "التجاوزات والسلوكيات غير المسؤولة، سواء داخل الملعب أو خارجه مرفوضة جملة وتفصيلا".

وأكد الاتحاد عدم التساهل مع هذه السلوكيات في ظل المرحلة التي تشهد فيها الكرة العراقية استقرارا وتقدما على المستويين المحلي والدولي.

وتابع "اللجان المختصة ستتخذ إجراءات صارمة وعقوبات قاسية بحق المتورطين استناداً إلى اللوائح الانضباطية حفاظا على هيبة المنافسة وسلامة الملاعب والجماهير".

ودعا الاتحاد "جميع الأندية واللاعبين والإداريين والجماهير ووسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية والعمل على حماية صورة الدوري الذي يمثل واجهة حضارية للبلاد".

وأشار البيان إلى أن "كرة القدم العراقية أكبر من أي انفعال عابر، وستبقى رسالة محبة ووحدة تجمع العراقيين".

ويحتل النجف المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة من 30 مباراة، وهو مهدد بالهبوط إلى الدرجة الأدنى.

ولم يسبق للنادي أن هبط منذ مشاركته في دوري الدرجة الأولى موسم 1987-1988.