نقطة تاريخية وجدل تحكيمي.. أول مدربة في أوروبا تهاجم قرار التسلل

أبدت المدربة المؤقتة لنادي يونيون برلين ماري لويز إيتا إحباطها من تفسير طاقم التحكيم لقانون التسلل رغم حصدها النقطة الأولى مع الفريق في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام كولن أمس السبت في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وتسببت لقطة الهدف الأول لكولن في إثارة الجدل بعدما حاول سعيد الملا الوصول إلى كرة بينية وهو في وضعية تسلل قبل أن يتوقف عن الركض، ما دفع مساعد الحكم ستيفان لوب لرفع رايته، لكن حكم الساحة ديفيد شلاغر سمح ليعقوب كامينسكي بمواصلة اللعب لتنتهي الهجمة بهدف سجله لاعب يونيون السابق ماريوس بولتر.

أول مدربة في أوروبا تهاجم قرار التسلل

وعلقت إيتا على الواقعة بقولها: "حكم الراية يرفع رايته واللاعبون يتفاعلون بطبيعة الحال بناء على ذلك".

ورغم اعترافها بتأثر دفاع فريقها بتحرك الملا وراية الحكم، فقد أقرت بارتكاب فريقها خطأ كرويا جسيما بقولها: "بالطبع لا يزال يتعين عليك مواصلة اللعب إذا لم تأتِ صافرة الحكم".

من جانبه، شرح الحكم شلاغر وجهة نظره لشبكة "سكاي" (Sky) التلفزيونية، موضحا أن معايير احتساب التسلل لم تكن مكتملة، حيث قال: "لكي توجد وضعية تسلل تستوجب العقوبة، يجب تطبيق أحد المعايير الثلاثة، أولا أن يلمس الكرة وهو لم يفعل، أو أن ينافس خصما على الكرة وهذا لم يحدث أيضا، أو أن يؤثر على الخصم في المنافسة على الكرة وهو ما لا ينطبق هنا".

وأقر شلاغر بوجود خطأ في التنسيق مع مساعده الذي تسرع في قرار رفع الراية مؤكدا: "هذا موضوع سنعمل على معالجته، فالراية رُفعت في وقت مبكر قليلا".

وباتت المدربة إيتا الشهر الماضي أول امرأة تتولى منصب المدير الفني لفريق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حين أعلن يونيون برلين الاستعانة بخدماتها، وذلك في خطوة تهدف إلى تأمين بقاء الفريق في الدوري الألماني.

وجاء هذا القرار التاريخي بعد إقالة المدرب ستيفن باومغارت عقب الخسارة المخيبة أمام هايدنهايم (متذيل الترتيب).