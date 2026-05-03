قصة 905 أهداف سجلها ميسي على مدار 21 عاما

بعد 21 عاما على ظهوره الأول، تحولت مسيرة ليونيل ميسي من مجرد موهبة صاعدة في برشلونة إلى ظاهرة كروية تتجاوز حدود المنطق والأرقام. فمنذ أول هدف له في الأول من مايو/أيار 2005 أمام ألباسيتي، دخل الأرجنتيني دائرة الأساطير، ليصل اليوم إلى 905 أهداف رسمية مع الأندية والمنتخب.

في تلك الأمسية في ملعب كامب نو، صنع ميسي لحظة البداية بعد تمريرة من رونالدينيو، ليضع الكرة في الشباك ويعلن عن ولادة هداف استثنائي. لم يكن أحد يتخيل أن تلك اللحظة ستكون بداية لمسار تهديفي ممتد لأكثر من 20 عاما.

قصة 905 أهداف سجلها ميسي

لم يقتصر تأثير ميسي على نادٍ واحد، بل امتد عبر محطات مختلفة رسمت ملامح مسيرته.

فمع برشلونة سجل 672 هدفا خلال 778 مباراة، حيث صنع مجده الأكبر وحقق أرقامه التاريخية.

ومع منتخب الأرجنتين سجل 116 هدفا في 198 مباراة، وتُوّج أخيرا بكأس العالم.

وفي إنتر ميامي سجل 85 هدفا في تجربة أمريكية أثبت فيها استمرار فاعليته.

أما في باريس سان جيرمان فقد سجل 32 هدفا في تجربة أوروبية قصيرة لكنها مؤثرة.

هذه الأرقام لا تعكس فقط الاستمرارية، بل تكشف قدرة نادرة على التأقلم في كل بيئة كروية.

تنوع ميسي التهديفي

ما يميز ميسي ليس فقط عدد الأهداف، بل طريقة تسجيلها وتنوعها الاستثنائي.

759 هدفا بالقدم اليسرى (84%)، وهي بصمته الأشهر، و111 هدفا بالقدم اليمنى رغم أنها ليست قدمه الأساسية.

31 هدفا بالرأس رغم قصر قامته نسبيا، وأهداف بالصدر والركبة وحتى اليد في لقطة تاريخية تعود لعام 2007.

كما سجل 113 ركلة جزاء بثبات كبير تحت الضغط، و71 هدفا من ركلات حرة مباشرة، جعلته أحد أخطر المنفذين في التاريخ. و667 هدفا من اللعب المفتوح، ما يعكس قدرته على صناعة الفارق في كل لحظة.

هيمنة ميسي

سجل ميسي أهدافه أمام 164 فريقا مختلفا، في مؤشر على استمرارية الأداء وليس فقط التألق في مباريات محددة.

وكان إشبيلية أبرز ضحاياه (38 هدفا)، وأتلتيكو مدريد (32 هدفا) وفالنسيا (31 هدفا) وأتلتيك بلباو (29 هدفا) وبيتيس (26 هدفا).

إعلان

هذه الأرقام تعكس لاعبا لم يرتبط بمنافس معين، بل فرض نفسه على الجميع بلا استثناء.

أكثر من مجرد هداف

خلال مسيرته، لم يكن ميسي مجرد لاعب يسجل، بل كان يصنع لحظات تاريخية. فقد سجل 52 هاتريك، ويبلغ عدد المباريات التي سجل فيها 4 أهداف 6 مباريات، ومباراتان سجل فيهما خماسية تاريخية، فضلا عن مئات المباريات التي حسمها بمفرده.

ومن أهدافه التي صنعت التاريخ، هدفه الفردي أمام خيتافي، وهدفه في نهائي دوري الأبطال 2009، وثنائيته في نهائي كأس العالم 2022.

من طفل يراوغ في أكاديمية لا ماسيا إلى لاعب يدوّن اسمه في كل سطر من سجلات كرة القدم، يثبت ليونيل ميسي أن الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل سيرة حياة كاملة من الإبداع والاستمرارية والعبقرية الكروية.

905 أهداف ليست نهاية القصة، بل ما يزال القوس مفتوحا لأهداف وإنجازات أخرى.