أرسنال ضد أتلتيكو مدريد بنصف نهائي أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "الإمارات" قمة كروية حاسمة، حيث يستضيف أرسنال الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويدخل الفريقان المواجهة بآمال مفتوحة للطرفين بعد تعادل إيجابي مثير (1-1) في لقاء الذهاب على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو".

ويسعى "المدفعجية"، الذين حافظوا على سجلهم خالياً من الهزائم في المسابقة القارية هذا الموسم، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لكسر عقدة دامت عقدين من الزمن، وبلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2006.

في المقابل، تطمح كتيبة المدرب سيميوني إلى إجهاض الأحلام اللندنية والعودة ببطاقة العبور من قلب العاصمة الإنجليزية.

موعد مباراة أرسنال ضد أتلتيكو مدريد

تقام مباراة أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "الإمارات" يوم الثلاثاء المقبل 5 مايو/أيار الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في الساعة التاسعة ليلاً (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة ليلاً (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد أتلتيكو

1 beIN SPORTS

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.