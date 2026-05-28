القوة الجوية ينهي هيمنة الشرطة ويُتوج بلقب الدوري العراقي للمرة التاسعة

القوة الجوية يتوج بالدوري العراقي بفوز ثمين ضد نفط ميسان ويحسم لقبه التاسع.
Published On 29/5/2026

احرز نادي القوة الجوية لقب بطولة الدوري العراقي لكرة القدم بفوزه الثمين خارج ارضه على نفط ميسان 2-0 في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، مساء الخميس.

وحسم القوة الجوية لقبه التاسع، في الصدارة بفارق سبع نقاط عن الشرطة الثاني الذي تغلب على مضيفه الكرخ (2-0).

وعاد القوة الجوية إلى معانقة درع الدوري بعد غياب لأربعة مواسم وتحديدا منذ موسم 2020-2021.

وتمكن القوة الجوية من انهاء هيمنة غريمه الشرطة على لقب مسابقة الدوري بعد اربعة مواسم متتالية خطف فيها الأخير اللقب.

ويدين نادي القوة الجوية لمدربه العُماني رشيد جابر الذي قاده للقب في موسمه الأولى معه.

ويسدل الستار على موسم كرة القدم العراقي باقامة المرحلة 38 الأخيرة في الثاني من يونيو/حزيران المقبل.

وسيمثل القوة الجوية والشرطة، العراق في المسابقات القارية الموسم المقبل، فيما سيلعب اربيل الثالث في دوري ابطال الخليج للاندية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

