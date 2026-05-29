ميسي يقود قائمة الأرجنتين لمونديال 2026 وسط استبعادات بارزة

أعلن المدرب ليونيل سكالوني القائمة الرسمية للمنتخب الأرجنتيني المكونة من 26 لاعباً لخوض نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتصدر النجم ليونيل ميسي حملة الدفاع عن قميص "الألبيسيليستي" المتوج بلقب النسخة الماضية.

وسيحمل ميسي (38 عاماً) شارة القيادة في موندياله السادس القياسي، معززاً مسيرته الحافلة بالكرة الذهبية ثماني مرات، ومحققاً ظهوره القاري رفقة أسماء مخضرمة أخرى تستعد لخوض النسخة السادسة هذا الصيف مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا.

ميسي ومخاوف الإصابة

وجاء استدعاء مهاجم إنتر ميامي الأمريكي في وقت أحاطت به هواجس الإصابة؛ إثر إعلان ناديه هذا الأسبوع تعرضه لإجهاد عضلي في الفخذ الأيسر غادر على إثره مباراة فيلادلفيا الأحد الماضي، دون تحديد موعد دقيق لعودته. ومع ذلك، قلل سكالوني (48 عاماً) من خطورة الوضع قائلاً: "كنا نفضل ألا يتعرض للإصابة، لكننا سننتظر نتائج الفحوصات الطبية الجديدة لنرى تطور حالته".

وفي سياق متصل، شملت القائمة مدافع توتنهام الإنجليزي، كريستيان روميرو، بعد تعافيه النسبي من إصابة قوية في الركبة تعرض لها الشهر الماضي وأبعدته عن أواخر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ركائز مونديال قطر واستبعادات بارزة

واعتمد الجهاز الفني للأرجنتين على 17 لاعباً من العناصر التي رفعت الكأس في مونديال قطر 2022، مدعومين بأسماء شابة صاعدة مثل نيكولاس باز، وفالنتين باركو (21 عاماً لكل منهما)، إلى جانب مهاجم بالميراس البرازيلي خوسيه مانويل لوبيز.

في المقابل، شهدت القائمة استبعادات بارزة أثارت تساؤلات المتابعين؛ وفي مقدمتها جناح ريال مدريد الإسباني الواعد فرانكو ماستانتونو (18 عاماً)، إلى جانب إميليانو بوينديا رغم قيادته أستون فيلا للتتويج بالدوري الأوروبي، ونجم روما الإيطالي باولو ديبالا.

خطة الإعداد ومسار المجموعات

ويبدأ أبطال العالم برنامجهم التحضيري بالسفر إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين؛ الأولى أمام هندوراس في 6 يونيو/حزيران المقبل، والثانية ضد أيسلندا في 9 يونيو/حزيران.

وتستهل الأرجنتين مشوارها الرسمي في المونديال الأكبر تاريخياً -الذي ينطلق في 11 يونيو/حزيران بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك- بمواجهة منتخب الجزائر في 16 يونيو/حزيران بمدينة كانساس سيتي، قبل لقاء النمسا في 22 يونيو/حزيران، ثم الأردن في 28 يونيو/حزيران ضمن المجموعة العاشرة.

