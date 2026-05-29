بين استبعاد أزمون ورفض واشنطن.. أزمة سياسية تضرب تحضيرات إيران للمونديال

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أنه لا يملك أي معلومات رسمية بشأن إمكانية تراجع الجهاز الفني عن استبعاد المهاجم سردار أزمون وضمه لتشكيلة كأس العالم عام 2026، على الرغم من الدعوات السياسية الرسمية التي طالبت بإعادته لتعزيز الوحدة الوطنية.

وكان أزمون (31 عاماً)، الهداف التاريخي الحالي للفريق برصيد 57 هدفاً، قد أُقصي من القائمة الأولية للمدرب أمير غالينوي، وسط تقارير إعلامية محلية ربطت القرار بأبعاد سياسية تتعلق بـ "عدم الولاء"، بُعيد ضربات جوية أمريكية وإسرائيلية استهدفت طهران.

وساطة سياسية ومهلة الفيفا

ودفعت هذه التطورات نائب الرئيس الإيراني، عبد الكريم حسين زادة، إلى التدخل علناً عبر منصة "إكس"، داعياً إلى إعادة المهاجم باعتبار الخطوة "رسالة تدعم الوحدة الوطنية وليست مجرد قرار رياضي"، عقب بيان عاطفي للاعب أكد فيه وطنيته.

وعلق رئيس اتحاد الكرة مهدي تاج في تصريحات للتلفزيون الرسمي قائلاً: "سيجري التعامل مع المسألة عبر القنوات المناسبة، لكنني لا أملك معلومات حالياً عن وضع سردار". ويأتي هذا الغموض في وقت يضيق فيه الخناق الزمني؛ إذ حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الاثنين المقبل (مطلع يونيو/حزيران) كآخر موعد لتسليم القوائم النهائية المكونة من 26 لاعباً.

أزمة تأشيرات إيران ونقل المعسكر للمكسيك

وعلى صعيد التحضيرات، اضطر المنتخب الإيراني المقيم حالياً في معسكر بتركيا، إلى تعديل خططه بنقل معسكره الأسبوع المقبل إلى مدينة تيخوانا المكسيكية بدلاً من مدينة توسان في ولاية أريزونا الأمريكية. وجاء هذا التعديل بعدما أعلنت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أن الفيفا تواصل مع حكومتها إثر إبلاغ السلطات الأمريكية عدم رغبتها في تواجد البعثة الإيرانية على أراضيها قبل انطلاق البطولة.

من جانبه، زار السفير الإيراني لدى المكسيك، أبو الفضل بسنديده، مدينة تيخوانا، موجهاً الشكر للسلطات المكسيكية على الاستضافة بعد ما وصفه بـ "إخفاق" الولايات المتحدة في ذلك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفريق لم يحصل حتى الآن على تأشيرات الدخول اللازمة للعب مبارياته الرسمية. ورغم استضافة المكسيك المشتركة للبطولة، فإن جدول إيران يتضمن خوض مباراتين في دور المجموعات في لوس أنجلوس ومباراة ثالثة في سياتل الأمريكية.

الحرس الثوري والتبعات القانونية

وتتداخل الأزمة الأمنية والسياسية بشكل مباشر مع الملف الرياضي؛ حيث شدد مهدي تاج -الذي مُنع شخصياً من دخول كندا في أبريل/نيسان الماضي لحضور مؤتمر الفيفا بسبب خلفيته العسكرية السابقة في الحرس الثوري الإيراني- على ضرورة تدخل الاتحاد الدولي لضمان إصدار تأشيرات متعددة الدخول للاعبين للتنقل بسهولة بين الدول المضيفة، محذراً من أن عواقب عدم منح التأشيرات ستكون "واضحة".

إعلان

وتصنف الولايات المتحدة وكندا الحرس الثوري "منظمة إرهابية" وتمنعان دخول المنتسبين إليه، في حين أشار رئيس الاتحاد الإيراني إلى أن عدداً من لاعبي المنتخب الحاليين وأعضاء الطاقم الفني قد أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية السابقة داخل صفوف الحرس الثوري، مما يعقد الموقف القانوني للبعثة قبل مباراتها الافتتاحية في المونديال ضد نيوزيلندا في 15 يونيو/حزيران المقبل ضمن المجموعة السابعة.