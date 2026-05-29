مباراة الأردن ضد سويسرا الودية.. الموعد والقنوات الناقلة

كومبو يضم منتخبا الأردن وسويسرا المصدر: حساب الفريقين على إكس Jordan and Switzerland national team https://x.com/JordanFA/status/2001697689071984771?s=20 Switzerland national team https://www.goal.com/en-qa/lists/switzerland-squad-world-cup-2026/bltf2af984bafb74a30
مباراة الأردن وسويسرا تقام على ملعب كيبونبارك في سانت غالن السويسرية (مواقع التواصل الاجتماعي)
Published On 29/5/2026

يستضيف ملعب كيبونبارك في سانت غالن السويسرية، بعد غدٍ الأحد، المباراة الودية التي ستجمع منتخبي سويسرا والأردن استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

وباشر منتخب "النشامى" تدريباته الفنية والبدنية فور وصوله إلى المدينة استعدادًا للمباراة.

موعد مباراة الأردن ضد سويسرا

تقام المباراة يوم الأحد 31 مايو/ أيار الجاري على ملعب كيبونبارك في سانت غالن.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة مساء (16:00) بتوقيت الأردن والسعودية وقطر، الخامسة مساء (17:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وسويسرا

تمتلك الرياضية الأردنية (Jordan Sports) حق بث المباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تقليص التشكيلة الأولية

وبدأ الجهاز الفني للمنتخب الأردني تقليص التشكيلة الأولية التي ضمت 30 لاعباً لخوض المونديال باستبعاد الحارس أحمد الجعيدي والظهير أحمد عساف قبل السفر إلى سويسرا.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة استبعاد لاعبين آخرين من القائمة الحالية، حتى يستقر المدير الفني على الأسماء النهائية الرسمية التي ستخوض غمار منافسات كأس العالم.

ويتطلع الفريقان إلى الوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية التي تسبق الموعد المونديالي.

وعقب انتهاء محطة سويسرا، يطير الوفد مباشرة إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر ثانٍ يمتد من الأول وحتى العاشر من يونيو/حزيران المقبل.

وسيتضمن هذا المعسكر اختبارًا وديًا أمام منتخب كولومبيا، مساء الأحد السابع من يونيو/حزيران المقبل على ملعب "سنابدراغون".

وقاد المدرب جمال السلامي المنتخب في مباراتين وديتين خلال مارس/آذار الماضي، حيث تعادل إيجابيًا مع نيجيريا بنتيجة (2-2)، وبنفس النتيجة مع كوستاريكا (2-2).

ويلعب الأردن في كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب الجزائر والأرجنتين والنمسا.

المصدر: الجزيرة

