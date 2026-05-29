مهاجم المنتخب الإيطالي يغير جنسيته إلى الأسترالية للمشاركة في كأس العالم

قرر كريستيان فولباتو، مهاجم منتخب إيطاليا للشباب لكرة القدم تحت 21 عاما، تغيير جنسيته إلى الأسترالية قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

ويأتي ذلك بعد أربع سنوات من رفض فولباتو دعوة للمشاركة في البطولة التي أقيمت قبل نسخة عام 2022 في قطر.

وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، انضمام فولباتو، المولود في مدينة سيدني، إلى معسكر تدريب المنتخب الأسترالي في لوس أنجليس، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للفريق، الاثنين المقبل.

ويحق للاعب ساسولو الإيطالي الشاب (22 عاما)، تغيير جنسيته وفقا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأنه لم يسبق له اللعب في أي مباراة رسمية مع المنتخب الإيطالي الأول.

وأوضح اتحاد الكرة الأسترالي أنه "تلقى خطاب موافقة من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم"، وهي خطوة أساسية لفيفا للموافقة على تغيير جنسية فولباتو.

وتستهل أستراليا مشوارها في كأس العالم بمواجهة تركيا في 13 يونيو/حزيران المقبل، بمدينة فانكوفر الكندية، ثم تلعب ضد الولايات المتحدة بعد ستة أيام في سياتل الأمريكية، وتختتم مبارياتها في المجموعة الرابعة بمواجهة باراغواي في 25 من الشهر نفسه على ملعب سان فرانسيسكو.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الـ 12 في البطولة إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وكان فولباتو رفض دعوة المنتخب الأسترالي للمشاركة في كأس العالم 2022، حيث كان يلعب لنادي روما الإيطالي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

يشار إلى أن المنتخب الإيطالي فشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.