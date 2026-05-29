بالفيديو.. قطر تخسر أمام أيرلندا في مباراة "البطاقات الحمراء" استعدادا للمونديال

خسر المنتخب القطري لكرة القدم أمام مضيفه الإيرلندي (0-1) وديا، مساء الخميس، في دبلن ضمن تحضيراته لخوض نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا اعتبارًا من 11 يونيو/حزيران.

وسجل هدف المباراة الوحيد القائد نايثن كولينز في الدقيقة الخامسة بكرة رأسية إثر ركلة حرة.

وخاض المنتخب الإيرلندي الشوط الثاني منقوصا بعد طرد جاك مويلان إثر تدخل عنيف على جاسم جابر في نهاية الشوط الأول (45).

وتساوت الكفتان عدديا قبل 12 دقيقة من النهاية بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب المنتخب القطري المعز علي مباشرة بسبب احتكاك مع جيسون مولومبي (78).

وهذا هو الاختبار الأول لمنتخب العنابي في إطار الإعداد للمونديال بعد إلغاء مباراة ودية أمام السودان كانت مقررة في الدوحة، الخميس الماضي.

واستبعد المدرب الإسباني للمنتخب جولين لوبيتيغي سبعة لاعبين من القائمة الأولية قبل مواجهة إيرلندا وهم سيباستيان سوريا، بسام الراوي، طارق سلمان، فهد يونس، مبارك شنان، محمد وعد، نايل مايسون، ليبقي على 28 لاعبا سيصار إلى تقليصهم إلى 26 في القائمة النهائية.

ويواصل منتخب قطر تحضيراته للمونديال بخوض معسكر آخر في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يتخلله اختبار ودي ثان وأخير أمام السلفادور يوم السادس من الشهر المقبل.

وتستهل قطر مشاركتها الثانية في المونديال بمواجهة سويسرا يوم 13 يونيو/حزيران المقبل، في سان فرانسيسكو ضمن المجموعة الثانية، ثم تغادر إلى فانكوفر الكندية لملاقاة أصحاب الأرض في 18 يونيو/حزيران، على أن تختتم الدور الأول بمواجهة البوسنة والهرسك في سياتل الأمريكية في 24 يونيو/حزيران.