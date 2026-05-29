حسام حسن يرد على اتهامه بـ"تصفية الحسابات" مع مهاجم نانت و"مجاملة" شباب برشلونة وإنبي

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، أنه لم يجامل أي لاعب في اختياراته للقائمة النهائية التي ستخوض منافسات نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية الشهر المقبل، رداً على الانتقادات الإعلامية والجماهيرية التي طالت غياب بعض الأسماء البارزة واستدعاء وجوه جديدة.

وجاءت تصريحات حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز الفراعنة وديا على منتخب روسيا بهدف نظيف سجله مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) على استاد القاهرة الدولي، في آخر المحطات التحضيرية للمنتخب قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

حسام حسن يرد على اتهامه بـ"تصفية الحسابات"

وكانت القائمة الأولية للفراعنة (27 لاعباً) قد أثارت جدلاً واسعاً إثر استبعاد مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد الذي تقلصت أدواره الهجومية منذ تولي الجهاز الفني الحالي المسؤولية، وزادت الفجوة بين المدرب واللاعب عقب تلفظ الأخير ضده في إحدى المباريات وهو ما نقلته الكاميرات التلفزيونية بوضوح رغم غياب الصوت، مما ذهب بالجمهور وبعض النقاد الرياضيين لاتهام حسن بـ"تصفية حسابات" مع المهاجم صاحب الخبرات الدولية.

وهناك من يرى أن حسام حسن لم يظلم أي لاعب لم يضمه للمنتخب ومنهم مهاجم ومدرب الزمالك السابق أحمد حسام (ميدو).

وفي المقابل، حظي ثنائي الهجوم الشاب؛ أقطاي عبد الله (مهاجم إنبي) والواعد حمزة عبد الكريم (18 عاما، مهاجم فريق الشباب بنادي برشلونة الإسباني) بفرصة التواجد المونديالي رغم افتقارهما للخبرة الدولية الكافية وهو ما أثار اتهامات لحسن بـ"المجاملة" على حساب المنتخب.

وأوضح حسن في رده على استفسارات الصحفيين: "يجب أن نتحلى بثقافة تطور الفكر والتدريب، لكل مدرب حرية الاختيار الفني، والعديد من المدربين حول العالم استبعدوا أسماء كبرى من حساباتهم المونديالية".

وأضاف: "على مر تاريخي لم أجامل أي لاعب، وأعمل بإخلاص تام. الاختيارات لا تقلل من قيمة المستبعدين، بل تقوم على الجانب الفني، واللاعب الملتزم والجاهز لمساعدة بلاده هو من ينضم".

رهانات منتخب مصر والوجوه الجديدة

وطالت الانتقادات أيضاً إصرار حسن على ضم مدافع نيس الفرنسي محمد عبد المنعم وضمان مكانه في القائمة المونديالية على الرغم من غيابه الطويل طوال الموسم الماضي إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي. واستشهد حسن بتجربة المدرب البرتغالي الأسبق كارلوس كيروش عام 2022، الذي وثق بعبد المنعم كلاعب صاعد ومنحه الفرصة ليصبح ركيزة أساسية.

وأشار المدير الفني إلى أنه يسعى لبناء جيل جديد وضخ دماء شابة قادرة على التطور؛ ضاربا المثل باللاعب (زيكو) الذي خاض مباراته الدولية الأولى وسجل هدف الفوز، وثنائي نادي زد طارق علاء ومحمود صابر، مؤكداً أن الجهاز الفني ساعد عناصر عدة على استعادة مستواها والانتقال إلى مستويات تنافسية أعلى.

وتخوض مصر منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة؛ حيث تستهل مشوارها بمواجهة قوية أمام بلجيكا في 15 يونيو/حزيران المقبل، قبل أن تلتقي منتخبي نيوزيلندا وإيران على الترتيب.