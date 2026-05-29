بين السويحلي والنصر.. ملعب تاريخي يستضيف نهائي الدوري الليبي

أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم علاء الدبة أن المباراة النهائية لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز للموسم الحالي (2025-2026)، والتي ستجمع بين فريقي السويحلي والنصر، ستقام في 6 يونيو/حزيران المقبل على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية.

وأوضح الدبة اليوم الجمعة أن الاتحاد الليبي استقر على إسناد الإدارة الفنية للمباراة المرتقبة لطاقم تحكيم مصري بالكامل، لضمان الحيادية وإخراج القمة الكروية بأفضل صورة ممكنة.

مسار تأهل السويحلي

وكان نادي السويحلي قد أمّن مقعده في المباراة النهائية عقب تعادله السلبي الثمين أمام منافسه أهلي طرابلس، ليضرب موعدا رسميا مع فريق النصر، ممثل المنطقة الشرقية، في حوار تكتيكي خالص على اللقب المحلي.

وبهذا التعادل في الجولة الأخيرة، رفع السويحلي رصيده إلى 13 نقطة متصدرا بها جدول الترتيب في ختام منافسات دوري المجموعات للمنتخبات والأندية بالمنطقة الغربية، وبفارق نقطتين أمام أهلي طرابلس الذي حل في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

النصر بطلا للشرق

في المقابل، يدخل فريق النصر المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهى منافسات المجموعات الخاصة بالمنطقة الشرقية في الصدارة برصيد 13 نقطة أيضا، متساويا في الكفاءة الرقمية مع السويحلي، وجاء حسم النصر للصدارة عقب فوزه في الجولة الختامية على نظيره الاتحاد العسكري بنتيجة (2-1).

وتأتي إقامة نهائي الدوري الليبي في العاصمة المصرية القاهرة امتدادا لتوجهات الاتحاد المحلي في السنوات الأخيرة للاستعانة بالملاعب الخارجية والمحايدة لإنجاح المسابقات وضمان تكافؤ الفرص في المباريات الحاسمة والمصيرية.