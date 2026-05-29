برشلونة يعلن ضم غوردون ونيوكاسل يخطط للتعاقد مع نجم المغرب لتعويض رحيله

تعاقد برشلونة بطل إسبانيا مع الجناح الإنجليزي أنتوني غوردون قادما من نيوكاسل يونايتد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو (نحو 93 مليون دولار أمريكي).

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان أن غوردون وقّع عقدا "يمتد لخمسة مواسم حتى 30 يونيو/حزيران 2031".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 17 هدفا مع نيوكاسل هذا الموسم، بينها 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، لينهي الموسم هدافا للفريق.

ويأتي انضمام غوردون لتعزيز الخط الهجومي لبرشلونة، في ظل رحيل المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مع نهاية عقده، واحتمال مغادرة الإنجليزي ماركوس راشفورد بعد انتهاء فترة إعارته من مانشستر يونايتد.

ولا يزال بطل الدوري الإسباني يطمح لإبرام صفقات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، في ظل ارتباط مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز بالانتقال إلى كاتالونيا، إلى جانب عدم استبعاد النادي محاولة جديدة للإبقاء على راشفورد.

وبعد ثلاثة أعوام من تقليص النفقات، ومع إعادة افتتاح ملعب كامب نو جزئيا عقب أعمال التجديد، أصبح برشلونة يتمتع بهامش مالي أوسع ضمن قواعد اللعب المالي النظيف الصارمة في الدوري الإسباني.

ويمنح رحيل ليفاندوفسكي وانتهاء إعارة راشفورد النادي مساحة إضافية للتحرك في سوق الانتقالات، مع احتمال مغادرة لاعبين آخرين مثل السوري الأصل روني بردغجي وأنسو فاتي والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وتُعد صفقة غوردون ثاني أكبر عملية بيع في تاريخ نيوكاسل، بعد انتقال السويدي ألكسندر أيزاك إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (نحو 168 مليون دولار أمريكي) الصيف الماضي.

وبحسب تقارير إعلامية، قد يتحرك نيوكاسل للتعاقد مع جناح ريال بيتيس الإسباني، المغربي عبد الصمد الزلزولي لتعويض رحيل غوردون.

وكان غوردون قد انضم إلى نيوكاسل قادما من إيفرتون عام 2023 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، مع احتفاظ النادي السابق بنسبة 15% من أرباح أي صفقة بيع مستقبلية للاعب.