بالفيديو.. طارمي يقود إيران لفوز مثير على غامبيا استعدادا لكأس العالم

حقق المنتخب الإيراني في إطار استعداداته لكأس العالم 2026، فوزا كبيرا على غامبيا (3-1) في مباراة ودية، اليوم الجمعة، في أنطاليا جنوب تركيا.

وكان المنتخب الإيراني متأخرا بهدف دون رد في الشوط الأول سجله عمر كولي لغامبيا (42)، قبل أن يقلب منتخب الـ"تيم ملي" النتيجة في الشوط الثاني بتسجيل ثلاثة أهداف خلال 20 دقيقة، من بينها هدف للمهاجم مهدي طارمي لاعب أولمبياكوس اليوناني (68).

وسجل الهدفين الآخرين كل من آريا يوسفي (47) ورامين رضائيان (59).

وسيخوض المنتخب الإيراني مباراة ودية ثانية أمام مالي، الخميس المقبل في أنطاليا، قبل التوجه إلى تيخوانا في المكسيك، حيث سيقيم معسكره الأساسي استعدادا للمونديال المقرر بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز.

ويأمل اللاعبون الإيرانيون الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة في الفترة المقبلة، خصوصا أن مباريات دور المجموعات للمنتخب سُتقام على الأراضي الأمريكية.

وسيخوض المنتخب الإيراني مباراته الأولى في كأس العالم في 16 يونيو/حزيران المقبل أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس، قبل مواجهة بلجيكا في 21 يونيو/حزيران في المدينة نفسها، ثم مصر في 26 يونيو/حزيران في سياتل.