بعرض ساخر لضم لامين جمال.. كيف رد أتلتيكو مدريد على أطماع برشلونة في ألفاريز؟

ردّ أتلتيكو مدريد على ما سماها "الشائعات المتداولة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نافيا تلقيه أي عرض من نادي برشلونة بشأن مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وأوضح الـ "روخيبلانكوس" أنه يواجه "الكثير من المعلومات المضللة"، وذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن عرض أولي رسمي من النادي الكاتالوني بقيمة 100 مليون يورو للتعاقد مع بطل العالم 2022.

وفي سلسلة من التغريدات الساخرة التي نُشرت اليوم الجمعة، قال أتلتيكو في تدوينة استخدم فيها أسلوب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المعروف بتغطية سوق الانتقالات: "هنا نعلن! لقد أرسلنا فاكسا إلى نادي برشلونة بعرضنا للتعاقد مع لامين جمال: أربع تذاكر لحفل باد باني غدا، واشتراك سنوي في صحيفة أي بي سي (وسيلة اعلام انتقدها بشدة رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريس)، وكيس من بذور دوّار الشمس".

ثم نشر النادي تغريدتين إضافيتين بنفس الأسلوب الساخر، مرفقتين بصور للنجمين بيدري والبرازيلي رافينيا.

وبحسب الصحافة الإسبانية، تهدف هذه الخطوة إلى تأكيد الموقف الرسمي لأتلتيكو، الذي يعتبر ألفاريز لاعبا "غير قابل للبيع" في الوقت الحالي، رغم استمرار الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة منذ عدة أشهر.

وكان المهاجم الأرجنتيني الدولي قد انضم إلى أتلتيكو عام 2024 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل نحو 90 مليون يورو.

وتشير بعض التقارير إلى أن ألفاريز يحلم باللعب لبرشلونة للسير على خطى مواطنه وأسطورة النادي ليونيل ميسي الذي سيخوض معه الشهر المقبل حملة الدفاع عن لقب كأس العالم.