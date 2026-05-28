تكنولوجيا لتعطيل الإنذارات وتتبع المشاهير.. سقوط عصابة دولية سرقت نجوم الرياضة العالمية

أعلنت الشرطة الاتحادية الأرجنتينية، الأربعاء، عن اعتقال مواطنين من الجنسية التشيلية يشتبه في انتمائهما إلى شبكة إجرامية دولية منظمة، تخصصت في تنفيذ عمليات سطو مسلح وممنهج على منازل وقصور مشاهير الرياضة العالمية في الولايات المتحدة والأرجنتين.

وأكدت السلطات الأرجنتينية في بيان رسمي أنها تمكنت من محاصرة الرجلين واعتقالهما في محطة حافلات "ريتيرو" بالعاصمة بوينس آيرس. وظل المعتقلان، اللذان لم يُكشف عن هويتهما بعد، رهن الاحتجاز المشدد في انتظار استكمال إجراءات تسليمهما إلى السلطات القضائية في الولايات المتحدة بموجب مذكرة توقيف دولية.

قائمة الضحايا.. نجوم الملايين والميداليات

ووفقا للتحقيقات الأولية الصادرة عن الشرطة المحلية، فإن الشبكة العابرة للحدود وضعت قائمة أهداف ضمت نجوما من الصف الأول في بطولات أمريكية وأوروبية مختلفة، مستغلة فترات سفرهم لخوض المباريات، ومن أبرز الضحايا:

باتريك ماهومز وترافيس كيلسي: نجما الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية (NFL).

لوكا دونسيتش ومايك كونلي جونيور: نجما دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).

خوان مارتن ديل بوترو: لاعب التنس الأرجنتيني الأسطوري السابق.

وأسفرت عمليات السطو على تلك المساكن عن سرقة مجوهرات ثمينة، وملايين الدولارات نقدا، بالإضافة إلى جوائز وميداليات تاريخية حصدها الرياضيون خلال مسيرتهم الاحترافية.

أسلوب تكنولوجي متطور لتجاوز الأمن

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، المعني بمتابعة القضية، عن الأسلوب التكنولوجي المتطور الذي اتبعته مجموعات الجريمة المنظمة القادمة من أمريكا الجنوبية؛ حيث تبين أنهم يعتمدون على الآتي: