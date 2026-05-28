شاهد.. كريستال بالاس يؤكد الهيمنة الإنجليزية على لقب دوري المؤتمر الأوروبي 

فاز كريستال ⁠بالاس ب⁠أول لقب أوروبي له بعد أن سجل جان فيليب ماتيتا هدفا في ⁠الشوط الثاني ليضمن الفوز 1-صفر على رايو فايكانو في نهائي دوري المؤتمر ⁠لكرة القدم يوم الأربعاء، في وداع مثالي للمدرب أوليفر جلاسنر.

وتقدم بالاس في الدقيقة 51 عبر هدافه المعتاد، إذ تصدى ‌أوجستو باتايا حارس مرمى فايكانو الإسباني لتسديدة آدم وارتون من على حافة منطقة الجزاء، لكن المهاجم ماتيتا تابع الكرة المرتدة من مدى قريب.

وسدد يريمي بينو لاعب الفريق الإنجليزي ركلة حرة ⁠اصطدمت في القائمين بعد ذلك ⁠بوقت قصير، قبل أن يطلق ماتيتا تسديدة رائعة تصدى لها باتايا، بينما ضغط بالاس من أجل تسجيل ⁠الهدف الثاني الذي لم يكن ضروريا في النهاية ⁠في سعيه للفوز بلقبه ⁠الكبير الثاني في تاريخ النادي الذي يمتد إلى 120 عاما.

وأصبح بالاس ثالث فريق إنجليزي في أربع سنوات ‌يرفع الكأس بعد وست هام يونايتد وتشيلسي، بينما يغادر جلاسنر وسط احتفالات ‌بعد ‌أن أعلن رحيله عن ملعب سيلهرست بارك في يناير كانون الثاني.