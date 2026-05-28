لندن تستضيف حفل الكرة الذهبية تزامنا مع الذكرى السبعين لأول جائزة

سينتقل حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، الذي يتوج أفضل لاعبي ولاعبات كرة القدم، من مقره التقليدي في باريس إلى لندن في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسيتزامن هذا التغيير في مكان إقامة الحفل، المقرر في 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع الذكرى السبعين لأول جائزة، والتي فاز بها أسطورة إنجلترا ستانلي ماثيوز، وفقا لما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس.

وتعد لندن أيضا مسقط رأس هاري كين، الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، وفريق أرسنال الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاما، ويخوض مباراة حاسمة على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، السبت المقبل ضد باريس سان جيرمان.

وسجل كين 61 هدفا في 51 مباراة خلال موسم استثنائي مع بايرن ميونخ، بطل ألمانيا.

وشمل هذا الرقم القياسي 14 هدفا في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر بايرن أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي، بالإضافة إلى خمسة أهداف أخرى مع منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم.

وكان آخر فائز بالكرة الذهبية في باريس هو الفرنسي عثمان ديمبلي العام الماضي، بعدما فاز فريقه باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.