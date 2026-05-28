النصر يعلن رحيل المدرب جورجي جيسوس بعد التتويج بلقب الدوري السعودي
Published On 28/5/2026|
آخر تحديث: 23:20 (توقيت مكة)
أعلن النصر بطل الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الخميس، رحيل مدربه جورجي جيسوس.
وقال النصر عبر حسابه على منصة (إكس): "حضر متحديا.. ويغادرنا بطلا. شكرا جيسـوس لكل ماقدمته لناديك النصر.. وستبقـى دائما محبا ومحبوبا للنصراويين".
وكان النصر قد أعلن في منتصف يوليو/ تموز الماضي تعيين جيسوس مدربا له لمدة موسم واحد.
وانفصل النصر عن المدرب ستيفانو بيولي في يونيو/حزيران من العام الماضي، بعدما حل الفريق ثالثا في الدوري السعودي ليشارك في دوري أبطال آسيا 2.
وتحت قيادة المدرب البرتغالي، فاز النصر بالدوري بفارق نقطتين أمام الهلال، فريق جيسوس السابق، ليتوج بطلا للسعودية لأول مرة منذ 2019.
كما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2 حيث خسر (1-0) أمام جامبا أوساكا الياباني.
المصدر: الجزيرة + وكالات