النصر يعلن رحيل المدرب جورجي جيسوس بعد التتويج بلقب الدوري السعودي

النصر يعلن رحيل جورجي جيسوس بعد تتويجه بطلاً للدوري السعودي (رويترز)
Published On 28/5/2026
آخر تحديث: 23:20 (توقيت مكة)

أعلن النصر بطل الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم ⁠الخميس، رحيل مدربه جورجي جيسوس.

وقال النصر عبر حسابه على منصة (إكس): "حضر متحديا.. ويغادرنا بطلا. شكرا جيسـوس لكل ماقدمته لناديك النصر.. وستبقـى دائما محبا ومحبوبا للنصراويين".

وكان النصر ‌قد أعلن في منتصف يوليو/ تموز الماضي تعيين جيسوس مدربا له لمدة موسم واحد.

وانفصل النصر عن المدرب ستيفانو بيولي في يونيو/⁠حزيران من العام الماضي، ⁠بعدما حل الفريق ثالثا في الدوري السعودي ليشارك في دوري أبطال آسيا ⁠2.

وتحت قيادة المدرب البرتغالي، فاز النصر ⁠بالدوري بفارق نقطتين أمام ⁠الهلال، فريق جيسوس السابق، ليتوج بطلا للسعودية لأول مرة منذ 2019.

كما وصل ‌إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2 حيث خسر (1-0) أمام جامبا أوساكا الياباني.

المصدر: الجزيرة + وكالات

