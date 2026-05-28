المباراة في بودابست والاستنفار في باريس.. فرنسا تنشر 22 ألف شرطي لتأمين نهائي أبطال أوروبا

أعلن محافظ شرطة باريس، لوران نونيز، عن خطة أمنية استثنائية تشمل نشر نحو 22 ألف عنصر من رجال الشرطة في مختلف أنحاء البلاد، لمواكبة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي السبت المقبل في العاصمة المجرية بودابست.

وتأتي هذه التعبئة الأمنية الواسعة من جانب السلطات الفرنسية كإجراء احترازي لتأمين التجمعات الجماهيرية الكبرى، وتجنب تكرار الأحداث التي رافقت نهائي العام الماضي.

تأمين باريس وتفادي سيناريو العام الماضي

وأوضح نونيز، في تصريحات لموقع "بروت" الإخباري، أن الخطة الأمنية خصصت 8 آلاف عنصر من إجمالي القوات المنتشرة لتأمين العاصمة باريس وحدها، لا سيما في المناطق الحيوية التي تشهد تدفقات للمشجعين.

وكان تتويج باريس سان جيرمان باللقب القاري العام الماضي عقب فوزه على إنتر ميلان الإيطالي، قد شهد مواجهات وأعمال عنف متفرقة في جادة الشانزيليزيه ومحيط ملعب "بارك دي برانس" (حديقة الأمراء)، حيث جرى نقل المباراة حينها عبر شاشات عرض عملاقة. وشهدت تلك الليلة توقيف 563 شخصاً في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 491 موقوفاً في العاصمة باريس كبرى المحافظات، قبل أن يُعتقل 79 شخصاً آخرين في الليلة التالية.

استنفار مضاعف مقارنة بالنسخة السابقة

وتعكس الأرقام المعلنة لنهائي هذا العام زيادة التدابير الأمنية إلى نحو أربعة أضعاف مقارنة بالنسخة الماضية التي جرى خلالها نشر 5400 شرطي فقط في نطاق باريس الكبرى، مما يشير إلى رغبة السلطات في فرض السيطرة الكاملة على المنافذ والساحات العامة مبكراً.

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء طامحاً لتتويج موسمه الأوروبي بنجاح محلي وقاري، بعدما حسم هذا الشهر لقبه الخامس على التوالي في الدوري الفرنسي، في مواجهة مرتقبة ضد أرسنال الإنجليزي يحتضنها ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست.