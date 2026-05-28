بعد مترو قطر المجاني.. أسعار المواصلات العامة في أمريكا تصدم جماهير كأس العالم

عاش مشجعو كرة القدم تجربة تنقل استثنائية غير مسبوقة في مونديال قطر عام 2022، حيث تحول المترو المجاني "الريل" وشبكة النقل العام إلى القلب النابض للبطولة، مما أتاح للجماهير التنقل بين الملاعب بسلاسة تامة ودون أي تكاليف إضافية.

ويعد هذا النجاح القطري امتداداً لإرث انطلق من بطولة كأس العالم في ألمانيا عام 2006 التي حظيت بإشادة كبيرة، بعد أن أدت "تذكرة كومبي" التي منحت المشجعين دخولاً مجانياً إلى وسائل النقل العام المحلية في أيام المباريات إلى إنجاح البطولة.

ومنذ ذلك الحين، استثمرت الدول المضيفة لكأس العالم بكثافة في تسهيل وصول المشجعين إلى المباريات والعودة منها، لا سيما في روسيا عام 2018، حيث كانت حتى القطارات لمسافات طويلة بين المدن المضيفة مجانية، وفي قطر عام 2022 ساهم استخدام المترو المجاني في جعل التنقل بين الملاعب جزءاً من تجربة البطولة.

وبعد أن عانى المشجعون بالفعل من أسعار التذاكر الفلكية في مونديال عام 2026، وتكاليف الرحلات الجوية الباهظة، وأسعار الفنادق المرتفعة، استشاطوا غضباً عندما اكتشفوا أن الوصول إلى بعض الملاعب بالقطار في أمريكا سيضيف تكلفة باهظة أخرى تصل إلى 98 دولاراً لتذكرة القطار ذهاباً وإياباً في نيوجيرسي، و80 دولاراً في ماساتشوستس -وهي رحلات تكلف مشجعي دوري كرة القدم الأمريكية عادة ما بين 12.90 دولاراً و20 دولاراً على الترتيب-.

ويؤكد المسؤولون أنهم لا يحاولون استغلال المشجعين، بل يسعون فقط لتغطية تكاليف الأمن وتوسيع خدمة القطارات دون إرهاق دافعي الضرائب.

مع ذلك، يرى المشجعون أن هذه مجرد طريقة أخرى يحمل بها منظمو البطولة المشجعين أعباء إضافية، وهم الذين يدفعون بالفعل مبالغ طائلة لزيارة الولايات المتحدة، وهي دولة شاسعة تعتمد بشكل كبير على السيارات، حيث لطالما كان النقل العام فيها ثانوياً في العديد من المناطق.

على عكس الدول المضيفة السابقة، كان بعض المسؤولين على مستوى الولايات والمحليات أقل استعداداً لتحمل هذه التكاليف، بحجة أنه يجب أن تُغطَّى من قبل الفيفا، الهيئة الدولية لكرة القدم التي ستجني مليارات الدولارات من هذا الحدث.