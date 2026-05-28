إصابة نيمار في ربلة الساق تهدد وجوده في معسكر البرازيل قبل كأس العالم

تلقت استعدادات البرازيل للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم خبرا سيئا أمس الأربعاء، بعد ⁠⁠غياب نيمار عن أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني لإجراء فحوصات طبية، مما جعل مكانه في التشكيلة النهائية معلقا.

وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن ⁠⁠نيمار (34 عاما)، والذي يتعافى من إصابة في ربلة ساقه اليمنى، لم يشارك في الحصة التدريبية المغلقة في مرافق الاتحاد في غرانخا كوماري، وتم تحويله إلى عيادة خاصة في تيريسوبوليس لإجراء ⁠⁠فحوصات بالأشعة.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان "لن يتم الإفصاح عن أي معلومات أخرى حتى ينتهي الطاقم الطبي لمنتخب البرازيل من تقييماته"، لكن غياب نيمار سرعان ما أصبح الحدث الأبرز في اليوم الثاني من معسكر البرازيل التحضيري لكأس العالم 2026.

وستعقد البرازيل ثلاث جلسات تدريبية أخرى في غرانخا ‌ ‌كوماري قبل مواجهة بنما وديا في ملعب ماراكانا يوم الأحد.

ويفتقد المدرب كارلو أنشيلوتي بالفعل ثلاثة لاعبين في تلك المباراة، بغياب قلبي الدفاع غابرييل وماركينيوس والمهاجم غابرييل مارتينيلي، الذين سيشاركون في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بين أرسنال وباريس سان جيرمان.

استدعاء نيمار هداف البرازيل التاريخي

وأثار استدعاء نيمار الأسبوع الماضي حماسا واسع النطاق لأنه لم يكن ضمن خطط أنشيلوتي خلال العام الذي قضاه المدرب الإيطالي في المسؤولية.

ولم يلعب نيمار، هداف البرازيل التاريخي برصيد 79 هدفا ⁠⁠في 128 مباراة، مع البرازيل منذ عام 2023 عندما تعرض لإصابة ⁠⁠قاسية في الركبة أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم. وجاءت عودته إلى المنتخب وسط تساؤلات حول لياقته البدنية ومستواه الفني بعد سنوات من الإصابات وفترة مخيبة للآمال في سانتوس.

وسجل نيمار هذا العام ستة أهداف وقدم أربع ⁠⁠تمريرات حاسمة في 15 مباراة، حيث تمت إدارة مشاركاته بحذر ولم يشارك في أكثر من أربع مباريات متتالية منذ عودته من جراحة ⁠⁠أخرى في الركبة في فبراير/شباط الماضي.

وتأتي الإصابة في ⁠⁠توقيت حساس للغاية. فبعد مواجهة بنما، ستلعب البرازيل آخر مبارياتها الودية ضد مصر في كليفلاند، قبل أن تستهل مشوارها في كأس العالم ضد المغرب يوم 13 يونيو/حزيران في نيوجيرزي، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا هايتي ‌‌واسكتلندا.

وفي مقابلة مع رويترز في أوائل مايو/أيار، أوضح أنشيلوتي أن السمعة وحدها لن تضمن مكان نيمار في التشكيلة.

وقال إن نيمار لن يحظى بأي معاملة خاصة، وإن مكانه ‌‌في ‌‌التشكيلة سيعتمد بشكل صارم على لياقته البدنية ومستواه، وليس على العاطفة.

وتنتظر البرازيل في الوقت الحالي قرار الأطباء، وما إذا كان نجمها الأكثر شهرة سيكون جاهزا ليتصدر المشهد الشهر المقبل.