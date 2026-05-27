نيمار وصل بطائرة مروحية.. البرازيل تبدأ معسكر المونديال وتترقب نهائي أبطال أوروبا

بدأ المنتخب البرازيلي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معسكره التدريبي المغلق استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026، وسط أجواء امتزجت فيها الطموحات الكبرى بالقلق؛ حيث يسعى السيليساو لإنهاء عقدة دامت 24 عاماً والتتويج بلقبه العالمي السادس، في وقت لا يزال الغموض يكتنف الحالة الصحية للنجم نيمار دا سيلفا إثر إصابته في ربلة الساق.

نيمار وصل بطائرة مروحية

ووصل الهداف التاريخي للبرازيل وبقية نجوم المنتخب بطائرة هليكوبتر إلى مركز تدريب "غرانجا كوماري" في تيريسوبوليس بالقرب من ريو دي جانيرو، لبدء الفحوصات الطبية والبدنية الصارمة المقررة لجميع عناصر الفريق.

وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وصول جميع اللاعبين المستدعين للمعسكر اليوم، باستثناء ثلاثة لاعبين فقط من أصل 26 استدعاهم المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبقي الثلاثي في أوروبا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا التاريخي المقرر السبت المقبل في بودابست بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي، وهم: ماركينيوس (سان جيرمان)، وغابرييل ماغالهايس، وغابرييل مارتينيلي (أرسنال).

ويبدأ نيمار (34 عاماً) تحضيراته مع السيليساو بعد غياب طويل عن ناديه الحالي سانتوس جراء إصابة ربلة الساق الأخيرة، علماً بأنه لم يرتدِ قميص بلاده الأصفر منذ إصابته البليغة في الركبة في أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ مما يضع جاهزيته تحت مجهر الطاقم الطبي.

وداعية الماراكانا وخارطة الطريق نحو أمريكا

وتحوم الشكوك بقوة حول قدرة نيمار على المشاركة في المباراة الودية المرتقبة الأحد المقبل ضد بنما، والتي ستشهد توديع المنتخب البرازيلي لجماهيره على ملعب "ماراكانا" الأسطوري في ريو دي جانيرو قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

وتتضمن خارطة طريق التحضيرات البرازيلية مواجهة ودية قوية أخرى في 6 يونيو/حزيران المقبل ضد منتخب مصر في مدينة كليفلاند الأمريكية، قبل خمسة أيام فقط من ضربة البداية المونديالية الرسمية؛ حيث تستهل البرازيل مشوارها في المجموعة الثالثة بمواجهة نارية ضد المغرب، تليها مواجهة هايتي في 19 يونيو/حزيران، ثم اسكتلندا في 24 يونيو/حزيران.