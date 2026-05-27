موعد مباراة المغرب ضد السنغال في كأس أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة

مباراة المغرب ضد السنغال بكأس أفريقيا للناشئين لكرة القدم. نستعرض موعد المباراة وقنوات البث الناقلة للمباراة.

موعد مباراة المغرب ضد السنغال بكأس أفريقيا

يلتقي منتخب المغرب تحت 17 سنة في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت 17 سنة بمنتخب السنغال على ملعب مولاي الحسن بالرباط، وذلك يوم الخميس 28 مايو/أيار 2026.

وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة (22:00) بتوقيت قطر والسعودية ومصر، (20:00) بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

قنوات البث الناقلة لمباراة المغرب ضد السنغال

بي إن سبورتس 5 (beIN SPORTS 5)

ويمكنكم متابعة تغطية حية بجميع التفاصيل للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وتأهل أسود الأطلس إلى المربع الذهبي للبطولة الأفريقية بعدما تمكن من تجاوز منتخب الكاميرون بهدف دون رد.

بدوره تمكن منتخب السنغال من التأهل لنصف النهائي بعدما حسم لقاء ربع النهائي ضد منتخب مالي بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة في 90 دقيقة على وقع 1-1.