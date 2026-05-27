لوبيتيغي استبعد 7 لاعبين.. منتخب قطر يبدأ آخر مراحل إعداده لكأس العالم بمواجهة أيرلندا

وصلت بعثة منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، استعدادا لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب جمهورية أيرلندا، غدا الخميس، ضمن المرحلة قبل الأخيرة من برنامج إعداد العنابي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب القطري بقيادة الإسباني جولين لوبيتيغي على المعسكر الأيرلندي لرفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، خاصة أن مواجهة أيرلندا تمثل اختبارا مهما قبل الاستقرار النهائي على القائمة الرسمية المشاركة في كأس العالم.

واستبعد لوبيتيغي سبعة لاعبين من القائمة الأولية التي ضمت 35 لاعبا، وهم سيباستيان سوريا وطارق سلمان وفهد يونس وبسام الراوي ومحمد وعد ومبارك شنان ونايل ماسون، على أن يتم تقليص القائمة مجددا قبل الموعد النهائي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم 2 يونيو/حزيران المقبل.

وضمت بعثة العنابي المغادرة إلى دبلن كلا من محمود أبو ندى ومشعل برشم وصلاح زكريا وشهاب الليثي وأحمد الجانحي وأكرم عفيف والمعز علي وأحمد علاء وأحمد فتحي وإدميلسون جونيور وبيدرو ميغيل وتحسين محمد وبوعلام خوخي وأيوب العلوي والهاشمي الحسين وعاصم مادبو وريان العلي وسلطان البريك وحسن الهيدوس وجاسم جابر ومحمد مناعي ولوكاس مينديز وكريم بوضياف وعيسى لاي وعبدالعزيز حاتم ويوسف عبدالرزاق وهمام الأمين ومحمد مونتاري.

ومن المنتظر أن يمنح الجهاز الفني الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال ودية أيرلندا، بهدف الوقوف على مستوياتهم الفنية ومدى جاهزيتهم التكتيكية قبل خوض البطولة العالمية، خصوصا أن المنتخب سيغادر بعد المعسكر الأيرلندي مباشرة إلى الولايات المتحدة يوم 30 مايو/أيار الجاري لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات، والتي تتخللها مواجهة ودية أمام منتخب السلفادور يوم 6 يونيو/حزيران المقبل في لوس أنغليس.

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب قطر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك، حيث يستهل مشواره بمواجهة سويسرا يوم 13 يونيو/حزيران في سانتا كلارا، قبل لقاء كندا يوم 18 من الشهر نفسه في فانكوفر، ثم مواجهة البوسنة يوم 24 يونيو/حزيران في سياتل.

وشهدت مغادرة بعثة المنتخب أجواء خاصة داخل مطار حمد الدولي، حيث حرص الاتحاد القطري لكرة القدم على توجيه الشكر لإدارة المطار، بعد الترتيبات التنظيمية والدعم المعنوي الذي حظيت به البعثة قبل السفر.

كما قامت إدارة المطار بوضع لافتات ترحيبية ورسائل دعم وتحفيز للاعبي المنتخب داخل صالات السفر، حملت عبارات مساندة أبرزها "كل قطر تساندكم"، في خطوة هدفت إلى رفع الروح المعنوية للاعبين قبل خوض التحدي المونديالي المرتقب.