نسور قرطاج يستعدون لبطولة شمال أفريقيا بفوز ودي على ألمانيا

فاز منتخب تونس للشباب لأقل من 20 عاما في مباراة ودية ضد نظيره الألماني (2-0)، مساء الثلاثاء.

وسجل هدفي تونس في المباراة التي أُقيمت على ملعب رادس بالعاصمة التونسية، ياسين الشعباني في الدقيقة 26 ولؤي غضبان في الدقيقة 54.

ويستعد نسور قرطاج للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، المقررة بمصر في الفترة بين 21 سبتمبر/أيلول و6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، والتي ستكون مؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 سنة في غانا 2027.

وقالت السفارة الألمانية بتونس إن المباراة تأتي أيضا ضمن احتفال البلدين بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بينهما.