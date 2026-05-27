الأرقام تتحدى المدرجات.. مبابي ينتزع جائزة الأفضل في ريال مدريد

في خطوة تترجم الصراع المحتدم بين الأحكام الجماهيرية العاطفية ولغة الأرقام التهديفية الصارمة، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا اليوم الأربعاء، فوز نجمه الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن الموسم المنقضي (2025-2026).

ويأتي هذا التتويج الرسمي ليعيد ترتيب الأوراق داخل قلعة "سانتياغو برنابيو"؛ فربما لم يواجه لاعب في تاريخ النادي الملكي الحديث حجما من الانتقادات الحادة، وهجوما جماهيريا عنيفا عبر منصات التواصل وفي المدرجات مثلما واجهه مبابي هذا الموسم بسبب تعدد سفرياته مع صديقته رغم الإصابات التي تعرض لها، إلا أن الرد جاء "رسميا" ومنصات التتويج أثبتت أنه كان الرقم الصعب والأفضل تكتيكيا وهجوميا دون منازع.

الأرقام تتحدى المدرجات.. مبابي ينتزع جائزة الأفضل

ونشر النادي الملكي بيانا مقتضبا عبر موقعه الإلكتروني، كشف فيه عن حجم الإسهام الكبير الذي قدمه النجم الفرنسي طوال الموسم، والذي جعل من استحقاقه للجائزة أمرا واقعيا وفق لغة البيانات:

المعدل الإجمالي: خاض مبابي 44 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 42 هدفا، بمعدل يقترب من الهدف في كل مواجهة.

السيطرة المحلية (البيتشيتشي): أنهى الموسم كأفضل هداف في الدوري الإسباني "الليغا" برصيد 25 هدفا، لينتزع جائزة الهداف التاريخية.

السيادة الأوروبية: تربع على عرش الهدافين في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا.

الاستمرارية: توج بجائزة "لاعب الشهر" داخل النادي الملكي في أربع مناسبات منفصلة طوال الموسم.

حصول مبابي على جائزة الأفضل بالفريق يبعث برسالة واضحة من إدارة النادي والجهاز الفني بأن "النتاج الرقمي" هو المعيار الأوحد لقيادة المشروع الرياضي للميرينغي، وأن فترات الجفاء الجماهيري لن تحجب حقيقة أن الفتى الفرنسي كان المحرك الأساسي لشباك الخصوم طوال الموسم.