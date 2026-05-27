تخلٍ تاريخي عن "المحليين".. كومان يعلن قائمة هولندا لمونديال 2026

أعلن المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان، اليوم الأربعاء، عن القائمة الرسمية لـ "الطواحين" التي ستخوض كأس العالم 2026 لكرة القدم. وحملت الاختيارات تحولاً تاريخياً غير مسبوق في سياسة الكرة الهولندية، شهدت تقلصاً صادماً لتمثيل الدوري المحلي، إلى جانب استبعادات مدوية لأسماء رنانة ومفاجآت لم تكن متوقعة في الشارع الرياضي.

تخلٍ تاريخي عن "المحليين"

وتمثلت المفاجأة التاريخية الأبرز في اقتصار اختيارات كومان من الدوري الهولندي الممتاز على لاعبين اثنين فقط هما: المهاجم المخضرم لأياكس "ووت فيغورست"، ولاعب وسط آيندهوفن "غوس تيل". ويسجل هذا الاختيار أدنى معدل تمثيل للأندية الثلاثة الكبرى تاريخياً (أياكس، آيندهوفن، وفينورد) في أي بطولة كبرى، حيث جرت العادة بألّا تقل حصتها عن 6 لاعبين على الأقل في جميع تشكيلات كأس العالم السابقة.

وشهدت القائمة غربلة تكتيكية صارمة أطاحت بأسماء دفاعية وازنة؛ حيث تم استبعاد المدافع المخضرم ستيفان دي فري، ومدافع ليفربول الأيمن السريع جيريمي فريمبونغ بسبب توالي إصاباته هذا الموسم، بالإضافة إلى كيس سميت.

وفي المقابل، فجّر كومان مفاجأة كبرى باستدعاء جناح وست هام يونايتد، كريسينسيو سومرفيل، الذي لم يسبق له تمثيل المنتخب الأول قط، رغم الهبوط الأخير للفريق اللندني. وعلق كومان في مؤتمره الصحفي قائلاً: "لو لم يكن مصاباً في مارس/آذار الماضي لكان ضمن التشكيلة بالفعل. إنه لاعب فعال جداً على الجناحين الأيمن والأيسر، ويجيد التعامل مع الكرة والتحولات الهجومية السريعة"، مشيراً إلى أنه استعان به وزميله ماتس ويفر (لاعب برايتون) لتعويض غياب فريمبونغ المصاب.

جاءت القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً لتعكس الاعتماد شبه الكلي على الطيور المهاجرة في الملاعب الأوروبية، وتوزعت على النحو التالي:

