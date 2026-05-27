الغالبية اختارت أمريكا.. فيفا يعلن أماكن إقامة منتخبات كأس العالم 2026

أعلن فيفا، الثلاثاء، قائمة المعسكرات الرسمية للمنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ابتداء من 11 يونيو/حزيران المقبل.

ووفق القائمة التي كشف عنها الاتحاد الدولي، سيتخذ 39 منتخباً من الولايات المتحدة مقرا لمعسكراتها خلال البطولة، بعد الموافقة مؤخرا على نقل معسكر منتخب إيران من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

في المقابل، تستضيف المكسيك معسكرات 7 منتخبات هي كولومبيا وإيران وكوريا الجنوبية والمكسيك وجنوب أفريقيا وتونس وأوروغواي، بينما اختار منتخبا كندا وبنما الإقامة داخل الأراضي الكندية.

مقرات المنتخبات العربية

تقيم 7 منتخبات عربية معسكراتها في الولايات المتحدة، إذ اختار منتخب الجزائر مدينة كانساس سيتي مقرا له، على أن يتدرب داخل جامعة كانساس.

أما منتخب مصر فسيقيم في مدينة سبوكان، ويتخذ من جامعة غونزاغا مركزا لتدريباته، في حين اختار منتخب المغرب منطقة نيويورك-نيوجيرسي مقرا لمعسكره، مع إجراء التدريبات في مدرسة بينغري.

واختار منتخب السعودية مدينة أوستن الأمريكية، حيث سيتدرب على ملعب نادي أوستن إف سي، بينما يقيم منتخب قطر في مدينة سانتا باربرا، ويتدرب داخل كلية ويستمنستر.

كما يتخذ منتخب الأردن من مدينة بورتلاند مقرا لمعسكره داخل جامعة بورتلاند، في حين يستقر منتخب العراق في منطقة غرينبريير داخل مركزها الرياضي.

ويعد منتخب تونس الوحيد بين المنتخبات العربية الذي اختار المكسيك مقرا لمعسكره، إذ سيقيم في مدينة مونتيري ويتدرب داخل مركز تدريب نادي سي إف مونتيري.

وقال هايمو شيرغي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم، إن معسكرات المنتخبات "تمثل جزءا أساسيا من تجربة البطولة، إذ تستقر فيها الفرق وتتدرب وتعيش الإيقاع اليومي للمونديال".

وأضاف أن النسخة المقبلة، التي تعد الأكبر في تاريخ البطولة، ستمنح الفرصة لإشراك عدد أكبر من الجماهير والمجتمعات المحلية في أجواء الحدث العالمي.

وأوضح شيرغي أن عملية اختيار مواقع المعسكرات بدأت رسميا عام 2024، من خلال تقديم قائمة أولية ضمت عشرات الخيارات للمنتخبات المرشحة للتأهل، قبل أن تُحدَّث القائمة خلال عام 2025 عقب إجراء قرعة كأس العالم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشار إلى أن المنتخبات المتأهلة اعتمدت في اختياراتها على مواقع مباريات دور المجموعات، ضمن أكثر من 60 موقعاً متاحاً للتدريب والإقامة.