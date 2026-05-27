حكيمي وصلاح ومرموش في المقدمة.. كيف هنأ نجوم وأندية العالم جماهيرهم بعيد الأضحى؟

تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، حرصت كبرى أندية كرة القدم العالمية ونخبة من أبرز نجوم اللعبة الدوليين على تقديم التهاني والتبريكات لجماهيرهم ومتابعيهم في العالمين العربي والإسلامي اليوم الأربعاء، متمنين لهم مواسم من الفرح والخير عبر منصاتهم الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعكست هذه التهاني تنامي الاهتمام الرياضي بمد جسور التواصل مع القواعد الجماهيرية الواسعة في المنطقة العربية والإسلامية، وتحويل المناسبات الدينية إلى مساحة للاحتفاء بالتنوع الثقافي داخل المستطيل الأخضر خاصة أن معظم أندية العالم الكبرى لها حسابات باللغة العربية على مواقع التواصل.

عمر مرموش يتصدر تهنئة "البريميرليغ"

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" الناطق باللغة العربية مقطع فيديو خاصا حظي بتفاعل واسع، وتضمن رسائل تهنئة من أبرز نجوم البطولة، حيث تصدر المقطع النجم الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، متوجها بالمعايدة إلى المشجعين حول العالم.

وعلى صعيد الأندية الإنجليزية، توالت المنشورات الرسمية بقوالب بصرية مميزة وهذه بعضها:

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد: قدما تهاني عامة، متمنين أجواء مليئة بالفرح والسعادة والمودة للمحتفلين بالعيد.

نوتنغهام فورست وليستر سيتي: شاركا الجماهير بهجة العيد بعبارات "عيد مبارك لجميع مشجعينا الذين يحتفلون في جميع أنحاء العالم".

ليفربول وتوتنهام: وجها رسائل مخصصة للمشجعين عبر منصات "إكس" وفيسبوك، متمنين لهم عيداً سعيداً ومليئاً بالخير.

أندية أوروبا.. رسائل باللغة العربية

وفي الملاعب الأوروبية الأخرى، لم يختلف المشهد رصانة، إذ قدم عملاق الكرة الألمانية نادي بايرن ميونخ رسالة تهنئة دافئة وخاصة لجماهيره في العالم العربي والإسلامي، مؤكداً مشاركتهم الاحتفال والبهجة بهذه الأيام المباركة.

أما في إيطاليا، فقد اختار نادي إنتر ميلان صياغة مميزة عبر حسابه الرسمي، معتبرا أن عيد الأضحى يمثل فرصة سنوية متجددة لتعزيز روابط التآلف الإنساني ومشاركة الخيرات، ونشر تهنئته مصاغة بلغة عربية سليمة لاقت استحسان المتابعين.

صلاح وحكيمي.. النجوم يشاركون البهجة

وعلى مستوى الأيقونات الكروية، حرص النجوم العرب المحترفون في الصف الأول الأوروبي على التواصل المباشر مع محبيهم؛ حيث نشر قائد المنتخب المصري محمد صلاح تهنئة دافئة عبر حساباته قال فيها: "عيد أضحى سعيد وكل سنة وأنتم طيبين".

ومن جانبه، شارك النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، جماهيره ومتابعيه فرحة العيد؛ حيث نشر عبر حساباته الرسمية صورته وهو طفل يحتفل بالعيد في المغرب مع تهنئة قال فيها "عيدا مباركا سعيدا" لجميع الأمة الإسلامية.