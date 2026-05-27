بديل ليفاندوفسكي.. برشلونة يعلن رسميا حسم صفقة "خليفة نيمار" بـ80 مليون يورو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، توصله إلى اتفاق رسمي ونهائي مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للحصول على خدمات المهاجم الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون، ليعزز العملاق الكاتالوني صفوفه بصفقة هجومية من العيار الثقيل مع انطلاق سوق الانتقالات الصيفية.

بديل ليفاندوفسكي

وتأتي هذه الصفقة لتؤكد التقارير الصحفية الإسبانية والبريطانية التي اشتعلت خلال الساعات الأخيرة، حيث بات الجناح البالغ من العمر 25 عاما أولى صفقات "البلاوغرانا" الصيفية، في إطار مساعي النادي لتعويض رحيل مهاجمه المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 عاما) وضخ دماء شابة في الخط الأمامي.

ووفقا لمصدر داخلي تحدثت إليه وكالة الأنباء الفرنسية، فإن إدارة برشلونة -التي أصبحت تتحرك الآن بحرية كاملة في سوق الانتقالات دون قيود مالية بعد تحسن وضعها الاقتصادي- نجحت في إقناع الجانب الإنجليزي بعرض بلغت قيمته 70 مليون يورو (نحو 75.6 مليون دولار) كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو (نحو 10.8 ملايين دولار) أخرى كحوافز ومتغيرات مستقبلية.

وأوضح بطل الدوري الإسباني أنه من المقرر الإعلان الرسمي والكامل عن تفاصيل عقد اللاعب الإنجليزي (صاحب الـ17 مباراة دولية وهدفين) بحلول نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيمتد العقد لمدة خمس سنوات مقبلة، تضمن بقاء اللاعب في "كامب نو" حتى صيف عام 2031.

غوردون "خليفة نيمار"

ونشأ غوردون الذي يلقبه بعض الجماهير بـ "خليفة نيمار" نظرا لمهاراته الفنية الرائعة في مدينة ليفربول وبدأ مسيرته الاحترافية في صفوف إيفرتون كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في "البريميرليغ"، قبل أن ينتقل إلى نيوكاسل عام 2023 في صفقة بلغت نحو 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار). وتألق اللاعب بشكل لافت في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث واجه برشلونة مرتين ونجح في تسجيل 10 أهداف خلال 12 مباراة بالبطولة القارية.

وبحسب الصحافة الكاتالونية، فإن التعاقد مع غوردون -الذي يشغل مركز الجناح الأيسر ببراعة بجانب قدرته على اللعب كمهاجم صريح- يمنح الجهاز الفني مرونة تكتيكية فائقة، ولا يلغي خطط النادي في إمكانية التعاقد مع مهاجمين آخرين هذا الصيف. ويأتي هذا الحسم السريع للمستقبل ليمنح اللاعب استقرارا كبيرا، وهو يستعد للمشاركة للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم عام 2026 رفقة منتخب الأسود الثلاثة.