برشلونة ينافس بايرن ميونيخ على خطف ساحر نيوكاسل

أشارت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، إلى أن نادي برشلونة الإسباني اقتحم سوق الانتقالات الصيفية بقوة؛ بعدما قدم عرضاً مالياً ضخماً لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بلغت قيمته نحو 70 مليون جنيه إسترليني (نحو 94 مليون دولار أمريكي)، للحصول على خدمات المهاجم الدولي المتألق أنتوني غوردون.

برشلونة ينافس بايرن ميونخ

وتأتي هذه الخطوة المتسارعة من جانب إدارة النادي الكتالوني لتوجيه ضربة قوية لنادي بايرن ميونخ الألماني، والتفوق عليه في سباق التعاقد مع المهاجم الإنجليزي، في إطار خطة الناديين لتعزيز الخطوط الهجومية بأسماء شابة قادرة على صنع الفارق.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأن مسؤولي برشلونة ونيوكاسل يجرون حالياً مفاوضات متقدمة، بعد أن أبدى "البلاوغرانا" اهتمامه الرسمي والجاد باللاعب البالغ من العمر 25 عاماً. وتتمحور المفاوضات حول تقليص الفجوة المالية؛ إذ يقدر النادي الإنجليزي القيمة السوقية الحقيقية للاعبه بحوالي 75 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يجعل عرض برشلونة قريباً جداً من تلبية طموحات "الماكبايس".

وكان بايرن ميونخ قد دخل خط المفاوضات مسبقاً، في محاولة جادة لإقناع غوردون بالانتقال إلى الدوري الألماني "البوندسليغا"، مستغلاً رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة خارج الملاعب الإنجليزية.

رحيل غوردون يقترب قبل المونديال

وفي الوقت الذي فضلت فيه إدارة نيوكاسل عدم التعليق رسمياً على هذه التقارير، كان المدير الفني للفريق "إيدي هاو" قد اعترف في الأسابيع الأخيرة باحتمالية رحيل غوردون عن صفوف النادي هذا الصيف؛ نظراً للضغوط المالية والاهتمام المتزايد من عمالقة القارة العجوز.

ويأتي هذا الحراك الساخن حول مستقبله في توقيت ذهبي للاعب؛ حيث تم اختياره رسمياً ضمن التشكيلة النهائية التي أعلنها مدرب منتخب إنجلترا، الألماني توماس توخيل، لخوض غمار نهائيات كأس العالم عام 2026؛ مما قد يسهم في رفع قيمته السوقية أكثر إذا تألق بالمونديال.