الملاكم البريطاني تايسون فيوري يعلن موعد ومكان نزاله المقبل

أعلن الملاكم تايسون فيوري أن مباراته المقبلة ستكون في العاصمة الأيرلندية دبلن في الأول من أغسطس/آب المقبل، قبل أن يخوض مواجهة في الوزن الثقيل أمام زميله البريطاني أنتوني جوشوا في نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم يتم الكشف عن اسم منافسه في هذه "المباراة التحضيرية" حتى الآن، لكن المنظم فرانك وارن قال إنه يأمل في الإعلان عن ‌‌ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 شاهد.. مالك أولمبياكوس يشتبك بالأيدي مع قريب رئيس وزراء اليونان

شاهد.. مالك أولمبياكوس يشتبك بالأيدي مع قريب رئيس وزراء اليونان list 2 of 2 ديوكوفيتش يزيح فيدرر عن عرش الأرقام التاريخية end of list

ومن المقرر أن يواجه جوشوا، بطل العالم السابق، الألباني كريستيان برينغا في الرياض 25 يوليو/تموز المقبل، وذلك في أول مباراة له منذ تعرضه لحادث سيارة في ديسمبر/كانون الأول الماضي أودى بحياة صديقين مقربين له.

ونشر فيوري، وهو بطل سابق أيضا، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو على إنستغرام يظهر فيه وهو يعود إلى التدريبات في تايلاند.

وكان التعليق على الفيديو "هيا بنا إلى 1 أغسطس/آب، دبلن، أيرلندا".

وقال وارن إن فيوري سيواجه منافسا قويا ولا يمكنه تحمل أي تعثر.

وأضاف في تصريحات لسكاي سبورتس "(جوشوا) عليه أن يتجاوز تلك (المباراة مع برينغا)، ‌‌وتايسون عليه أن يتجاوز مباراته، ثم ستكون المباراة الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وكانت آخر مباراة لفيوري ‌‌هي ‌‌فوزه بالنقاط على الروسي أرسلان بيك محمودوف في 11 أبريل/نيسان الماضي.