من كافو إلى ميسي.. أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم

يُعد الظهور في بطولة كأس العالم حلما كبيرا بالنسبة لكثير من اللاعبين على وجه البسيطة، لكن هناك عددا من الأساطير لم يكتفوا بارتداء قميص منتخباتهم الوطنية في أكبر بطولة لكرة القدم حول العالم، بل حفروا أسماءهم بأحرف من ذهب في سجلات المونديال.

وحافظ هؤلاء اللاعبون على توهجهم الفني والبدني لسنوات طويلة، وروّضوا خلالها الزمن وتحدوا الإصابات ليصبحوا رموزا تاريخية وعلامات مسجلة في كأس العالم، باعتبارهم أكثر من شاركوا في المباريات.

أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات بكأس العالم.

وخاض "البرغوث" 26 مباراة خلال 5 نسخ متتالية بدأت بالظهور الأول في مونديال ألمانيا 2006، مرورا بجنوب أفريقيا 2010، البرازيل 2014، روسيا 2018، وقطر 2022، النسخة التي رفع فيها أخيرا كأس العالم، ونصّب نفسه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وفق كثيرين.

وبإمكان ميسي تعزيز رصيده القياسي المونديالي، إذ تواجد اسمه في قائمة الأرجنتين المشاركة في مونديال 2026، الذي سيُقام في الفترة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز القادمين في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 فريقا.

ورغم الإصابة المقلقة التي تعرّض لها في مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا بالدوري الأمريكي يوم الأحد الماضي، فإن التقرير الطبي الرسمي الصادر عن ناديه ألمح إلى أنه سيكون جاهزا لخوض كأس العالم وفق تقارير صحفية عديدة.

وقال إنتر ميامي على موقعه الرسمي "بعد خضوع ميسي لمزيد من الفحوصات الطبية أظهر التشخيص الأولي إجهادا عضليا في أوتر الركبة اليسرى، وسيعتمد موعد عودته على مدى تحسن حالته الصحية وقدرته على أداء مهامه".

وفي مونديال قطر، نجح ميسي في تجاوز الألماني لوثار ماتيوس الذي تراجع إلى المركز الثاني بخوضه 25 مباراة بكأس العالم مع "المانشفت"، يليه مواطنه ميروسلاف كلوزه صاحب الـ24 مباراة بالمونديال.

ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في المركز الخامس بـ22 مباراة مونديالية مع منتخب بلاده، بفارق مباراة وحيدة عن باولو مالديني المدافع التاريخي لمنتخب إيطاليا.

إعلان

ويُعتبر رونالدو اللاعب الوحيد من بين نظرائه النشطين، القادر على التقدم أكثر في هذه القائمة، بل ومنافسة ميسي على القمة أيضا في هذا الجانب.

أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير: