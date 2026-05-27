صلاح ثالثا.. أفضل 10 هدافين في تاريخ ليفربول بجميع البطولات

نقش النجم المصري محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ ليفربول، باحتلاله مركزا متقدما للغاية في قائمة هدافي النادي الإنجليزي.

وودّع صلاح (33 عامًا) جماهير أنفيلد يوم الأحد الماضي، بعدما خاض آخر مباراة له بقميص ليفربول ضد برينتفورد في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

واكتفى صلاح بصناعة هدف فريقه الذي سجلّه زميله كورتيس جونز، رغم أنه سنحت له فرص عديدة للتسجيل أبرزها الضربة الحرة المباشرة التي ردها القائم.

وبالتالي توقف رصيد صلاح عند 257 هدفًا سجلها في 422 مباراة بجميع البطولات طوال 9 مواسم، وضعته في المركز الثالث بقائمة هدافي ليفربول التاريخيين.

ولا يتقدّم على صلاح في هذه القائمة سوى الثنائي إيان راش وروجر هانت اللذين سجّلا "للريدز" 346 و285 هدفًا على التوالي.

وتفوّق صلاح على العديد من أساطير النادي، أبرزهم ستيفن جيرارد وروبي فاولر وكيني دالغليش ومايكل أوين بفارق كبير.

أفضل 10 هدافين في تاريخ ليفربول بجميع البطولات:

إيان راش: سجل 346 هدفًا في 660 مباراة. روجر هانت: سجل 285 هدفًا في 492 مباراة. محمد صلاح: سجل 257 هدفًا في 422 مباراة. غوردون هودسون: سجل 241 هدفًا في 377 مباراة. بيلي ليدل: سجل 228 هدفًا في 534 مباراة. ستيفن جيرارد: سجل 186 هدفًا في 710 مباريات. روبي فاولر: سجل 183 هدفًا في 369 مباراة. كيني دالغليش: سجل 172 هدفًا في 515 مباراة. مايكل أوين: سجل 158 هدفًا في 297 مباراة. هاري شامبريس: سجل 151 هدفًا في 339 مباراة.

وكان صلاح قد انضم إلى ليفربول في صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي في صفقة بلغت 42 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار).

ألقاب صلاح مع ليفربول

وخلال هذه الفترة حقق صلاح 9 ألقاب جماعية أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، كما حصد العديد من الجوائز الفردية منها الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليغ 4 مرات، واختياره في مناسبات عديدة كأفضل لاعب في إنجلترا.

إعلان

ولم يحدد صلاح وجهته المقبلة بعد، مؤكدا أنه سيركّز في الفترة القادمة على تقديم أفضل أداء ممكن مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026.